Белгородские власти отрицают нехватку бензина на заправках

Заместитель губернатора Белгородской области Дмитрий Гладский отверг проблемы с обеспечением заправок региона горюче-смазочными материалами и всеми видами топлива. Все виды топлива, как отметил Дмитрий Гладский, есть в достаточном количестве.

«Это подтверждается информацией от основных сетевых организаций, снабжающих топливом нашу область. Есть запасы, есть транспортировщики, есть работающие заправки»,— сказал замгубернатора (его заявление опубликовал оперативный штаб Белгородской области). Он добавил, что в зоне риска некоторые заправки не работают, но это не свидетельствует о дефиците топлива.

В Белгородской области из-за обстрелов приграничных территорий действует средний уровень реагирования и желтый уровень террористической опасности. В последние недели из-за атак на приграничные районы почти три десятка жителей региона оказались в больнице, разрушения зафиксировали в десятках зданий. Сегодня, 1 июня, Министерство обороны сообщило о срыве попытки вторжения в Белгородскую область в районе города Шебекино.

Что происходит после ввода войск России на Украину — в онлайн-трансляции «Ъ».

Сергей Толмачев, Воронеж