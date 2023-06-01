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Коммерсантъ FM
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Глава ФСБ Бортников обвинил Украину в попытке спровоцировать ядерную катастрофу

Директор Федеральной службы безопасности (ФСБ) Александр Бортников заявил, что Россия расценивает теракты на российских объектах атомной энергетики как попытки Украины спровоцировать ядерную катастрофу в Европе. В частности, он указал на продолжающиеся обстрелы Запорожской АЭС.

«Осуществляются террористические атаки на объекты инфраструктуры Калининградской, Курской, Ленинградской и Смоленской атомных электростанций. Оцениваем это как намерение Киева и его кураторов спровоцировать ядерную катастрофу в Европе»,— сказал господин Бортников на заседании Совета руководителей органов безопасности и специальных служб стран—членов СНГ (цитата по ТАСС).

25 мая ФСБ сообщила о предотвращении подрыва 30 опор ЛЭП Ленинградской и Калининской атомных электростанций. По данным спецслужбы, подрыв планировали завербованные Службой безопасности Украины мужчины. 5 мая ФСБ сообщала о предотвращении теракта в отношении одного из руководителей Запорожской АЭС. В свою очередь, украинский «Энергоатом», работающий на Запорожской АЭС, предупреждал, что станция «на грани ядерной и радиационной аварии» из-за действий российских сил.

Что происходит после ввода войск России на Украину — в онлайн-трансляции «Ъ».

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