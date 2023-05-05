ФСБ сообщила о предотвращенном теракте против одного из руководителей Запорожской АЭС

Федеральная служба безопасности (ФСБ) сообщила, что задержала двух членов диверсионной группы, которые готовили теракт против одного из руководителей Запорожской атомной электростанции. По данным ФСБ, группу координировали сотрудники ГУР Украины «как напрямую, так и через посредницу, находящуюся в Финляндии». Возбуждено уголовное дело о подготовке теракта (ч. 3 ст. 30 и ч. 2 ст. 205 УК РФ).

«Федеральной службой безопасности Российской Федерации на территории Запорожской области пресечена деятельность диверсионно-террористической группы, состоящей из агентуры украинских спецслужб»,— сообщила ФСБ. У задержанных, согласно сообщению спецслужбы, «изъято готовое к применению взрывное устройство, а также автоматическое стрелковое оружие, боеприпасы к нему, взрывчатые вещества».

В ФСБ считают, что члены группы собирали данные о местоположении российских военных объектов, личного состава вооруженных сил и правоохранительных органов, а также пророссийски настроенных местных жителях.

В ведомстве считают, что подготовкой теракта занимались два сотрудника ГУР Александр Павлович Уманьский и Андрей Владимирович Никулин, агент-вербовщик Виктория Анатольевна Будникова и посредница в Финляндии Юлия Викторовна Ткачук. Александра Уманьского и Андрея Никулина арестовали. О судьбе других подозреваемых не сообщается.