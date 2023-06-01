Вучич заявил, что больше года не разговаривал с Путиным

Президент Сербии Александр Вучич в интервью итальянской La Stampa сообщил, что не общался с российским коллегой Владимиром Путиным больше года.

«Я не разговаривал с Путиным больше года. Но я видел многих лидеров ЕС, которые ездили к нему или разговаривали. Я думаю, что это не плохо, говорить с кем-то. Но я этого не делаю, потому что все сказали бы: "посмотрите на сербов". То, что они хотят нам запретить, себе они позволяют»,— сказал президент Сербии (перевод по «РИА Новости»).

Отвечая на вопрос об украинском кризисе, господин Вучич отметил, что хотел бы как можно скорее увидеть «за одним столом» господина Путина и президента Украины Владимира Зеленского.

«Они оба должны найти общий знаменатель. И Запад тоже вместе с украинцами. Уступки нужны с обеих сторон. В противном случае у нас будут другие конфликты. Как можно скорее, так будет лучше для человечества, для всего мира»,— уверен президент Сербии.

Он добавил, что знает о том, что такая позиция «непопулярна, потому что есть какой-то запрет на мир», однако готов настаивать на том, что время приложить политические усилия для перемирия уже пришло. «Однако не с односторонними условиями»,— заключил господин Вучич.

В сентябре Запад потребовал от Александра Вучича определиться, с какой «стороны занавеса» между Россией и Западом находится Сербия, а также ускорить решение проблемы Косово. В мае 2023 года ситуация в Косово обострилась — местные сербы вышли на протесты против мэров-албанцев, получивших посты на выборах с рекордно низкой явкой. НАТО направило в регион дополнительные силы.

Подробнее о том, что происходит после ввода войск России на Украину,— в онлайн-трансляции «Ъ».

Григорий Лейба