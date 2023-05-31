Главные новости за 31 мая. Кубань, Крым, Адыгея

На Афипском нефтеперерабатывающем заводе (НПЗ) из-за прилета беспилотника произошел пожар на одной из установок по перегонке мазута. Позже власти Кубани сообщили, что ночью еще один беспилотник упал на территорию Ильского НПЗ.

В Симферополе отменили массовые масштабные мероприятия ко Дню города, который пройдет 4 июня. Такое решение было принято из-за проведения спецоперации.

В Красноармейском районе Кубани ввели режим ЧС из-за разрушения моста автодороге «Полтавская — Чебургольская — Гривинская».

Власти Кубани хотят обратиться в правительство РФ с инициативой поднять ввозные пошлины на вино иностранного производства.

На территории жилого комплекса «Самолет», где обнаружили взрывоопасный снаряд времен Великой Отечественной войны, сняли режим чрезвычайной ситуации.

Диана Арбенина опровергла слухи об отмене концерта в Краснодаре, который должен состоятся в ДС «Олимп» 12 июня.

Парусный клуб «Авиатор» в Сочи спустя 40 лет владения лишился эллинга. Арбитражный суд Краснодарского края отказал ему в иске о признании права собственности на нежилые здания.

Южный окружной военный суд приговорил к 8,5 годам лишения свободы волгоградца Игоря Паскаря, который бросил коктейль Молотова в здание ФСБ в Краснодаре.

Суд обязал предпринимательницу Светлану Бесчастную демонтировать 15 магазинов, расположенных на берегу реки Псекупс в Горячем Ключе.

Президент РФ Владимир Путин наградил главу Адыгеи Мурата Кумпилова орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени.

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