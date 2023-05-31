В Красноармейском районе Кубани ввели режим ЧС из-за разрушения моста

На автодороге «Полтавская — Чебургольская — Гривинская» (11 км + 834 м) в Красноармейском районе ограничили движение автотранспорта из-за аварийного состояния моста через магистральный канал. В границах объекта ввели режим ЧС, сообщает оперштаб Краснодарского края.

У моста через канал произошла осадка опор и разрушение плит пролетного строения. По предварительным оценкам, ремонт объекта займет около полугода. Сейчас движение по мосту закрыто. Есть альтернативный объезд — грунтовая дорога.

19 мая в ГУ МВД России по Краснодарскому краю сообщали об ограничении движения транспорта по мосту из-за его аварийного состояния. На поврежденном объекте собирались провести ремонт.

Татьяна Ручкина

Читайте нас в Telegram