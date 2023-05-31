В Краснодаре сняли режим ЧС на территории ЖК «Самолет»

На территории жилого комплекса «Самолет», где обнаружили взрывоопасный снаряд времен Великой Отечественной войны, сняли режим чрезвычайной ситуации. Об этом сообщает МЦУ Краснодара.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Боеприпас вывезли на полигон и ликвидировали.

Взрывоопасный предмет на территории жилого комплекса нашли днем 26 мая. Режим ЧС ввели в тот же день с 16:00. На месте была организована охрана и сопровождение колонны с ним. Через несколько дней на строительной площадке комплекса был обнаружен еще один взрывоопасный предмет.

Анастасия Донскова

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