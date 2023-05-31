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Путин наградил главу Адыгеи Мурата Кумпилова за заслуги перед Отечеством

Президент РФ Владимир Путин наградил главу Адыгеи Мурата Кумпилова орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени. Об этом сообщает пресс-служба правительства республики.

Фото: пресс-служба правительства Адыгеи

Фото: пресс-служба правительства Адыгеи

Глава Адыгеи получил награду за большой вклад в социально-экономическое развитие республики. Соответствующий указ был подписан президентом. Церемония вручения госнаград РФ прошла в Кремле.

На мероприятии Мурат Кумпилов отметил, что продолжит способствовать повышению качества жизни людей в Адыгее и усилению потенциала республики.

Татьяна Ручкина

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