Парусный клуб «Авиатор» в Сочи спустя 40 лет владения лишился эллинга

Арбитражный суд Краснодарского края отказал в иске парусному спортивному клубу «Авиатор» в Сочи о признании права собственности на нежилые здания. Решение суда опубликовано в картотеке арбитражных дел.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Парусный спортивный клуб «Авиатор» Фото: Парусный спортивный клуб «Авиатор»

Сочинская молодежная организация «Парусный спортивный клуб «Авиатор» в декабре 2022 года обратилась в Арбитражный суд Краснодарского края к администрации курорта о признании права собственности на нежилые здания. Истец также требовал признать права муниципальной собственности на спорные объекты недействительным.

По данным «СПАРК-Интерфакс», с 2017 года председателем парусного спортивного клуба «Авиатор» в Сочи является Виталий Сарахатунов.

Как следует из материалов дела, право собственности на спорные объекты зарегистрировано за администрацией города в 2009 году. Речь идет о четырех нежилых зданиях, расположенных по улице Просвещения, 116 Б. Согласно техническим паспортам, помещения для парусного инвентаря, хранения лодок и виндсерфинга были построены в период с 1975 по 1981 годы. В качестве правообладателя зданий указана Сочинская городская молодежная общественная организация «Парусный спортивный клуб «Авиатор».

В декабре 2022 года Арбитражный суд Краснодарского края принял решение о передаче зданий МБУ СШ № 13.

Истец указал в заявлении, что спорные нежилые здания были построены им на собственные средства. Спортклуб «Авиатор» владеет объектами более 40 лет. Также истец заявил о признании права собственности на спорный объект в порядке приобретательной давности.

В решении суда говорится, что спортивный клуб был создан в январе 1996 года, после того, как были возведены объекты.

В феврале 1996 года на основании протокола члены яхтклуба и детской парусной спортивной секции передали в собственность Клубу «Авиатор» в виде добровольного взноса спорные здания.

«При этом, доказательства оформления каким-либо образом членами яхт-клуба и спортивной секции права собственности на спорные объекты до создания в 1996 года клуба «Авиатор» в материалы дела не представлены»,— говорится в решении суда.

Тат Гаспарян

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