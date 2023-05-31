Суд обязал предпринимательницу из Горячего Ключа снести 15 магазинов на трассе М-4 «Дон»

Суд обязал предпринимательницу Светлану Бесчастную демонтировать 15 магазинов, расположенных на берегу реки Псекупс, на трассе М-4 «Дон» в Горячем Ключе. Постановление пятнадцатого арбитражного апелляционного суда опубликовано в картотеке арбитражных дел.

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Как следует из материалов дела, в июле 2021 года департамент имущественных отношений Краснодарского края обратился в суд с требованиями обязать предпринимателя освободить и привести в первоначальное состояние земельный участок в Горячем Ключе площадью более 8 тыс. кв. м. Истец потребовал демонтировать 15 нестационарных торговых объектов, установленных у Целебного парка вдоль трассы. Исковые требования были мотивированы тем, что объекты размещены земельном участке в отсутствие правомерных оснований.

Арбитражный суд Краснодарского края удовлетворил иск департамента в декабре 2022 года. Ответчик обжаловал решение, однако пятнадцатый арбитражный апелляционный суд оставил в силе решение первой инстанции.

Договор аренды между администрацией города и Светланой Бесчастной был заключен в 2008 году для строительства и эксплуатации набережной. В постановлении говорится, что администрация разрешила предпринимателю строительство капитальных объектов, в 2010 году чиновники ввели в эксплуатацию построенные объекты.

Светлана Бесчастная указала в апелляционной жалобе о том, что на спорном земельном участке с разрешения Администрации города построена площадка для размещения павильонов (торговых киосков). Размещение павильонов было предусмотрено эскизным проектом набережной в 2008 году. В 2010 году было выдано разрешение на ввод набережной в эксплуатацию.

Ответчик заявила, что согласно техническому паспорту, набережная состоит в том числе и из литеров, которые являются объектом спора. Администрация не включила павильоны в схему размещения нестационарных торговых объектов.

В 2022 году суды признали отсутствующим право собственности предпринимателя на земельный участок, так как набережная не имеет «самостоятельного функционального назначения, создана исключительно в целях улучшения качества земель».

«Договор аренды четко предусматривал, что земельный участок должен использоваться для эксплуатации набережной, а не спорных НТО, которые не были одобрены в схеме размещения администрацией»,— говорится в постановлении суда.

Тат Гаспарян

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