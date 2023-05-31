Волгоградца, бросившего коктейль Молотова в здание ФСБ в Краснодаре, приговорили к 8,5 годам тюрьмы

Южный окружной военный суд приговорил волгоградца Игоря Паскаря, который бросил коктейль Молотова в здание ФСБ в Краснодаре, к 8,5 годам лишения свободы. Об этом сообщает «Кавказский узел» (учредитель издания ООО «МЕМО» признан Минюстом РФ иностранным агентом).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Правозащитная организация «Зона Солидарности» Фото: Правозащитная организация «Зона Солидарности»

Именно такое наказание, по данным СМИ, требовал гособвинитель для Паскаря.

Также мужчина был в обвинен порче баннера с символикой спецоперации в Краснодаре. В последнем слове господин Паскарь, что кинул коктейль Молотова в здание ФСБ «по велению совести».

Игорю Паскарю вменялись ч.1 ст. 205 УК РФ (теракт) и ч.2 ст.214 (вандализм).

Олег Исаев

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