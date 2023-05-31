В Симферополе отменили массовые мероприятия ко Дню города

В Симферополе отменили массовые масштабные мероприятия ко Дню города, который пройдет 4 июня. Такое решение было принято «с учетом сегодняшней ситуации», сообщил мэр столицы Крыма Михаил Афанасьев в эфире радио «Спутник в Крыму».
Фото: Telegram-канал Михаила Афанасьева
При этом он подчеркнул, что планируется проведение мастер-классов, бесплатных экскурсий, анимационных программ для детей, викторин, спортивных соревнований, а также сдачи нормативов ГТО. Власти планируют украсить город к празднику.
«Симферополь будет традиционно украшен, планируем установить фотозоны в центре на перекрестке улиц Пушкина и Екатерининской, там же, на Пушкина, у нас будет выставка картин»,— отметил Михаил Афанасьев.
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