В Симферополе отменили массовые мероприятия ко Дню города

В Симферополе отменили массовые масштабные мероприятия ко Дню города, который пройдет 4 июня. Такое решение было принято «с учетом сегодняшней ситуации», сообщил мэр столицы Крыма Михаил Афанасьев в эфире радио «Спутник в Крыму».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Telegram-канал Михаила Афанасьева Фото: Telegram-канал Михаила Афанасьева

При этом он подчеркнул, что планируется проведение мастер-классов, бесплатных экскурсий, анимационных программ для детей, викторин, спортивных соревнований, а также сдачи нормативов ГТО. Власти планируют украсить город к празднику.

«Симферополь будет традиционно украшен, планируем установить фотозоны в центре на перекрестке улиц Пушкина и Екатерининской, там же, на Пушкина, у нас будет выставка картин»,— отметил Михаил Афанасьев.

Татьяна Ручкина

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