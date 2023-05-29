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Коммерсантъ FM
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Террорист, а не псих

Обвиняемого в подготовке покушения на Владимира Соловьева признали дееспособным, его могут осудить на пожизненный срок

Как стало известно «Ъ», был признан дееспособным ранее неоднократно лечившийся от шизофрении Андрей Пронский (Бладма), один из обвиняемых по уголовному делу о подготовке покушения на журналиста Владимира Соловьева и серии других терактов, совершенных, как считает следствие, по заданию украинских спецслужб. Теперь мужчина рискует отправиться не на очередное принудительное лечение, а в колонию особого типа для пожизненно заключенных.

Андрей Пронский

Андрей Пронский

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Андрей Пронский

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

О том, что Андрей Пронский был признан дееспособным, «Ъ» сообщил его защитник. При этом адвокат не стал вдаваться в подробности, кто и как поставил Бладме (от английского blood man — «кровавый человек») новый диагноз, но отметил, что материалы в его отношении теперь не будут выделены из уголовного дела для принятия к обвиняемому мер медицинского характера.

Ранее Андрей Пронский неоднократно привлекался к уголовной ответственности. В 2016 году Красногорский горсуд Московской области освободил его от наказания по обвинениям, предусмотренным п. «ж» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство, совершенное по мотивам национальной ненависти), п. «б» ч. 2 ст. 244 УК РФ (надругательство над телами умерших) и ч. 1 ст. 282 УК РФ (возбуждение национальной ненависти). Тогда Андрей Пронский, по данным СКР, жестоко убил человека, выложив видеозапись происшедшего в интернет.

Однако обвиняемому был поставлен диагноз «параноидальная шизофрения непрерывного типа течения». В результате его отправили не в колонию, а на принудительное лечение.

Через несколько месяцев после того, как в 2021 году Чеховский горсуд перевел молодого человека, уже имевшего II группу инвалидности, на амбулаторное лечение и под наблюдение психиатра, Бладма поучаствовал в массовой драке, за которую попал под следствие по обвинению в хулиганстве (ст. 213 УК РФ). Суд, учитывая инвалидность и амбулаторное лечение, ограничился в отношении мужчины домашним арестом.

Как было предотвращено покушение на Владимира Соловьева

Эта мера пресечения не стала помехой для участия Андрея Пронского, по версии СКР, уже в террористической организации (ст. 205.5 УК РФ). Ее члены, считает следствие, по заданию украинских спецслужб готовили покушение на телеведущего Владимира Соловьева и других журналистов — в список входили также Дмитрий Киселев, Ольга Скабеева, Маргарита Симоньян, Тигран Кеосаян и Евгений Попов.

Шестерых человек, собиравшихся взорвать Владимира Соловьева вместе с его машиной с помощью самодельной бомбы, ФСБ задержала в апреле. Согласно материалам дела, заговор подозреваемых раскрыли, когда они только следили за телеведущим.

Также участники организации, по информации СКР, поджигали военкоматы, отделы полиции и другие объекты. За хулиганство Бладма снова был отправлен на лечение.

Более того, правоохранители теперь не только рассчитывают отправить обвиняемого на максимально возможный, предположительно даже пожизненный, срок в колонию, но и хотят запретить целый ряд подготовленных им материалов, которые являются экстремистскими.

В связи с этим прокуратура Москвы обратилась со специальным иском в суд. Пока иск не рассмотрен, сообщил «Ъ» представитель Андрея Пронского, с его участием проводятся активные следственные действия.

Алексей Соковнин, Николай Сергеев

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