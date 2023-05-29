Террорист, а не псих

Как стало известно «Ъ», был признан дееспособным ранее неоднократно лечившийся от шизофрении Андрей Пронский (Бладма), один из обвиняемых по уголовному делу о подготовке покушения на журналиста Владимира Соловьева и серии других терактов, совершенных, как считает следствие, по заданию украинских спецслужб. Теперь мужчина рискует отправиться не на очередное принудительное лечение, а в колонию особого типа для пожизненно заключенных.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Андрей Пронский

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Андрей Пронский

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

О том, что Андрей Пронский был признан дееспособным, «Ъ» сообщил его защитник. При этом адвокат не стал вдаваться в подробности, кто и как поставил Бладме (от английского blood man — «кровавый человек») новый диагноз, но отметил, что материалы в его отношении теперь не будут выделены из уголовного дела для принятия к обвиняемому мер медицинского характера.

Ранее Андрей Пронский неоднократно привлекался к уголовной ответственности. В 2016 году Красногорский горсуд Московской области освободил его от наказания по обвинениям, предусмотренным п. «ж» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство, совершенное по мотивам национальной ненависти), п. «б» ч. 2 ст. 244 УК РФ (надругательство над телами умерших) и ч. 1 ст. 282 УК РФ (возбуждение национальной ненависти). Тогда Андрей Пронский, по данным СКР, жестоко убил человека, выложив видеозапись происшедшего в интернет.

Однако обвиняемому был поставлен диагноз «параноидальная шизофрения непрерывного типа течения». В результате его отправили не в колонию, а на принудительное лечение.

Через несколько месяцев после того, как в 2021 году Чеховский горсуд перевел молодого человека, уже имевшего II группу инвалидности, на амбулаторное лечение и под наблюдение психиатра, Бладма поучаствовал в массовой драке, за которую попал под следствие по обвинению в хулиганстве (ст. 213 УК РФ). Суд, учитывая инвалидность и амбулаторное лечение, ограничился в отношении мужчины домашним арестом.

Эта мера пресечения не стала помехой для участия Андрея Пронского, по версии СКР, уже в террористической организации (ст. 205.5 УК РФ). Ее члены, считает следствие, по заданию украинских спецслужб готовили покушение на телеведущего Владимира Соловьева и других журналистов — в список входили также Дмитрий Киселев, Ольга Скабеева, Маргарита Симоньян, Тигран Кеосаян и Евгений Попов.

Шестерых человек, собиравшихся взорвать Владимира Соловьева вместе с его машиной с помощью самодельной бомбы, ФСБ задержала в апреле. Согласно материалам дела, заговор подозреваемых раскрыли, когда они только следили за телеведущим.

Также участники организации, по информации СКР, поджигали военкоматы, отделы полиции и другие объекты. За хулиганство Бладма снова был отправлен на лечение.

Более того, правоохранители теперь не только рассчитывают отправить обвиняемого на максимально возможный, предположительно даже пожизненный, срок в колонию, но и хотят запретить целый ряд подготовленных им материалов, которые являются экстремистскими.

В связи с этим прокуратура Москвы обратилась со специальным иском в суд. Пока иск не рассмотрен, сообщил «Ъ» представитель Андрея Пронского, с его участием проводятся активные следственные действия.

Алексей Соковнин, Николай Сергеев