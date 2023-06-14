Дружелюбная экзотика

Комфорт высочайшего уровня среди девственной африканской природы — вот что предлагают своим гостям отели Marula Conservation Park Namibia.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Слоны на территории Marula Conservation Park Namibia

Фото: Marula Conservation Park Namibia Слоны на территории Marula Conservation Park Namibia

Фото: Marula Conservation Park Namibia

Встретить в Намибии диких животных, кажется, проще, чем людей. Это одна из наименее населенных стран мира: по данным на 2021 год, в ней 2,5 млн жителей — три человека на квадратный километр. При этом в Намибии 26 национальных парков и заповедников. Второй по величине заповедник в стране носит название Marula Conservation Park. На этой охраняемой территории площадью 55 тыс. га умещается пять климатических зон, а 340 видов птиц соседствуют с 114 видами млекопитающих. Здесь обитает четыре вида африканских животных из «большой пятерки»: слон, леопард, лев и носорог.

Когда в России лето, в Намибии — зима. Температура днем держится в районе +20°C, ночью опускается до +10°.

Дворец на холме

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В отеле Marula Palace

Фото: Marula Conservation Park Namibia В отеле Marula Palace

Фото: Marula Conservation Park Namibia

В ландшафт заповедника удачно вписаны три лоджа Marula. Флагманский Marula Palace стоит на вершине холма. Главную гостевую зону окружают восемь уединенных люксов с собственными каминами и террасами. На территории этого лоджа расположен 74-метровый теплый бассейн под открытым небом, самый большой во всей Африке. Из него, как почти отовсюду в Marula Palace, открываются потрясающие виды на прерии и русло древней пересохшей реки, которое заполняется водой только на два дня в году.

Marula Conservation Park находится в стороне от туристических троп, но добраться туда нетрудно: от международного аэропорта Осии Кутако в Виндхуке до Marula Conservation Park всего 40 минут на машине. Для гостей организуется трансфер до лоджей.

Жираф и носорог

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Жираф на территории Marula Conservation Park Namibia

Фото: Marula Conservation Park Namibia Жираф на территории Marula Conservation Park Namibia

Фото: Marula Conservation Park Namibia

Новые лоджи Marula Giraffe и Marula Rhino открылись только в начале 2023 года. Они расположены неподалеку друг от друга и еще более камерные, чем их «старший брат». В Marula Giraffe Lodge шесть просторных номеров и три бунгало, и пять номеров в в Marula Rhino Lodge. Из всех комнат видны скалистые пейзажи и многочисленные обитатели заповедника. В дизайне лоджей сочетаются современные и местные материалы, что поддерживает атмосферу настоящего африканского приключения. Ведь именно оно ждет посетителей Marula Conservation Park Namibia.

Лоджи — встроенные в ландшафт бунгало в колониальном стиле с комфортом высочайшего уровня.

Великолепное трио

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Лев на территории Marula Conservation Park Namibia

Фото: Marula Conservation Park Namibia Лев на территории Marula Conservation Park Namibia

Фото: Marula Conservation Park Namibia

Гостям всех трех лоджей Marula доступно безлимитное сафари в любое время дня. Кроме того, в сопровождении профессионального сопровождающего можно отправиться на конную прогулку по руслу пересохшей реки. А также покататься на велосипедах, погонять на багги и погулять по горам. Активные развлечения на свежем воздухе перемежаются с занятиями в видовом тренажерном зале и отдыхом в спа. В пансион входят завтрак, обед и ужин. Ингредиенты для блюд в основном выращиваются здесь же, на плантациях парка. Личный дворецкий и шеф-повар готовы исполнить любое желание гостя.

Запредельные приключения

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Вид на территорию отеля Marula Palace

Фото: Marula Conservation Park Namibia Вид на территорию отеля Marula Palace

Фото: Marula Conservation Park Namibia

Для тех, кто хочет увидеть Намибию за пределами парка, Marula организует путешествия по стране на частном самолете. Прямо на его территории находится взлетно-посадочная полоса, так что в считаные часы гости могут попасть к Фиш Ривер, второму по размеру в мире каньону, или увидеть знаменитые красные дюны плато Соссусфлей в центральной части пустыни Намиб. Также любителям активного отдыха и острых ощущений отель предлагает охоту на акул у мыса Кейп-кросс и прогулки на катамаране у городка Свакопмунд на Атлантическом побережье страны: там водится множество дельфинов.

Намибия считается лучшей точкой для наблюдения за звездами. Пустыня Намиб — одно из самых темных мест на Земле. Отсюда можно увидеть Млечный Путь и найти созвездие Южного Креста.

Безопасность и комфорт

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Вид на территорию отеля Marula Palace

Фото: Marula Conservation Park Namibia Вид на территорию отеля Marula Palace

Фото: Marula Conservation Park Namibia

Намибия — это не только экзотика. Комфорт сопровождает путешественников на протяжении всей поездки. Во-первых, делать специальные прививки не нужно: малярии, желтой лихорадки и мухи цеце в стране нет. Во-вторых, никакого джетлага: разница во времени между столицей страны Виндхуком и Москвой всего час. В-третьих, Намибия входит в десятку самых безопасных стран континента и заслуженно называется африканской Швейцарией. Намибийцы — приветливые люди, которые никуда не спешат. Официальный язык — английский, на нем говорят все. Многие знают и немецкий: в прошлом страна была колонией Германии. Хотя с тех пор прошло больше века, в Виндхуке и сегодня по-немецки аккуратные домики, идеально подстриженные деревья, чисто выметенные улицы и безупречно ровные дороги. А еще лучшее на континенте пиво и мясные деликатесы.

Намибийская кухня

В особом почете дичь: мясо крокодила, страуса, зебры, антилопы, бородавочника. Одна из визитных карточек намибийской кухни — билтонг. Это вяленая говядина, страусятина или мясо антилопы гну. Тушу маринуют в уксусе и специях, а потом сушат в специальных помещениях. Если билтонг на слуху у гурманов, то о местных сочных устрицах знают единицы. А между тем намибийские устрицы выращиваются в холодных, поднимающихся из глубины водах Бенгельского течения. В них масса питательных веществ, поэтому устрицы растут вдвое быстрее, чем в других регионах, и могут достигать внушительных размеров.

«Намибия — лучшее место для познания себя» Президент Marula Conservation Park Тимур Сардаров о том, что привлекло его в Намибии: Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Marula Conservation Park Namibia Фото: Marula Conservation Park Namibia — Я познакомился с Намибией больше 10 лет назад. Эта страна — настоящая африканская Швейцария. Намибия — это стабильное развитие экономической и социальной сфер, хорошая инфраструктура, плодородная земля, невероятная природа и приветливые люди. И к тому же лучшее место, чтобы «заземлиться», направление не только для путешествий, но и для познания себя. Каждый, кто здесь побывал, осознает, что Намибия становится образом мышления. — Почему проект из личного превратился в бизнес-ориентированный? — В какой-то степени это дань трендам: развивать новые направления, современные экологичные проекты, помогать экономике развивающейся страны. Свою роль сыграл и растущий интерес к Африке. 12 лет назад наша семья начала инвестировать в Намибию, приобрела земли как личный актив. Сейчас пришло время масштабировать созданное и сделать из этого бизнес.

Ольга Мурадова