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Коммерсантъ FM
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Оттенки северного лета

Что взять с собой в короткую поездку

Вещи, в которых можно в один день посетить музей, ресторан и театр, в Петербурге очень пригодятся. Летние оттенки — белый, кремовый, кофейный, яичной скорлупы. К ним прекрасно подойдут золотые серьги Maison Margiela, а темным акцентом станут открытые туфли Gianvito Rossi на высоком, но устойчивом каблуке.

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Очки Brunello Cucinelli

Очки Brunello Cucinelli

Фото: Brunello Cucinelli

Серьги Maison Margiela

Серьги Maison Margiela

Фото: Maison Margiela

Свитер Giorgio Armani

Свитер Giorgio Armani

Фото: Giorgio Armani

Юбка Giorgio Armani

Юбка Giorgio Armani

Фото: Giorgio Armani

Чехол на IPhone Brunello Cucinelli

Чехол на IPhone Brunello Cucinelli

Фото: Brunello Cucinelli

Туфли Gianvito Rossi

Туфли Gianvito Rossi

Фото: Gianvito Rossi

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Очки Brunello Cucinelli

Фото: Brunello Cucinelli

Серьги Maison Margiela

Фото: Maison Margiela

Свитер Giorgio Armani

Фото: Giorgio Armani

Юбка Giorgio Armani

Фото: Giorgio Armani

Чехол на IPhone Brunello Cucinelli

Фото: Brunello Cucinelli

Туфли Gianvito Rossi

Фото: Gianvito Rossi

Мужчинам стоит выбрать вещи тех же цветов. Кроссовки Brunello Cucinelli — удачный вариант для долгих прогулок белыми ночами. А чтобы не замерзнуть, можно взять с собой горячий чай в бутылке от Loro Piana — специальный чехол надолго сохранит тепло напитка.

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Очки Giorgio Armani

Очки Giorgio Armani

Фото: Giorgio Armani

Ремень Stefano Ricci

Ремень Stefano Ricci

Фото: Stefano Ricci

Поло Brunello Cucinelli

Поло Brunello Cucinelli

Фото: Brunello Cucinelli

Брюки Stefano Ricci

Брюки Stefano Ricci

Фото: Stefano Ricci

Кроссовки Brunello Cucinelli

Кроссовки Brunello Cucinelli

Фото: Brunello Cucinelli

Комплект из бутылки и чехла Loro Piana

Комплект из бутылки и чехла Loro Piana

Фото: Loro Piana

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Очки Giorgio Armani

Фото: Giorgio Armani

Ремень Stefano Ricci

Фото: Stefano Ricci

Поло Brunello Cucinelli

Фото: Brunello Cucinelli

Брюки Stefano Ricci

Фото: Stefano Ricci

Кроссовки Brunello Cucinelli

Фото: Brunello Cucinelli

Комплект из бутылки и чехла Loro Piana

Фото: Loro Piana

Вещи представлены в магазинах ЦУМ и ДЛТ

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