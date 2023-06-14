Оттенки северного лета

Вещи, в которых можно в один день посетить музей, ресторан и театр, в Петербурге очень пригодятся. Летние оттенки — белый, кремовый, кофейный, яичной скорлупы. К ним прекрасно подойдут золотые серьги Maison Margiela, а темным акцентом станут открытые туфли Gianvito Rossi на высоком, но устойчивом каблуке.

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Мужчинам стоит выбрать вещи тех же цветов. Кроссовки Brunello Cucinelli — удачный вариант для долгих прогулок белыми ночами. А чтобы не замерзнуть, можно взять с собой горячий чай в бутылке от Loro Piana — специальный чехол надолго сохранит тепло напитка.

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Вещи представлены в магазинах ЦУМ и ДЛТ