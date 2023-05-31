Власти Кубани сообщили о падении беспилотника на территории еще одного НПЗ

В Северском районе Краснодарского края на территории Ильского нефтеперерабатывающего завода (НПЗ) около 04:00 (совпадает с мск) упал беспилотник, сообщил оперативный штаб. Пострадавших в результате падения беспилотника нет, инфраструктура завода не повреждена. Сегодня ночью БПЛА атаковал Афипский НПЗ в том же районе.

«По сообщению ЕДДС Северского района, около 4 утра на территории Ильского НПЗ предположительно упал неустановленный беспилотный аппарат. В результате падения аппарат разбился, инфраструктура завода не повреждена, пожара не произошло. На месте работают спецслужбы, правоохранительные органы. Угрозы жизни населения нет. Пострадавших нет»,— говорится в сообщении. В оперштабе уточнили, что в 9:20 беспилотник был уничтожен взрывотехниками.

В ночь на 31 мая беспилотник атаковал Афипский НПЗ, расположенный также в Северском районе. В результате его падения произошел пожар на одной из установок по перегонке мазута.

4 мая Ильский НПЗ был атакован сразу четырьмя БПЛА. В результате загорелись резервуары с нефтепродуктами на площади 400 кв. м. На следующий день, 5 мая, дроны вновь атаковали нефтеперерабатывающий завод, после этого загорелся резервуар.

Милена Костерева