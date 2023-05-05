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Коммерсантъ FM
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обновлено 10:24

На Кубани Ильский НПЗ атакован второй раз за два дня

Ильский нефтеперерабатывающий завод в Краснодарском крае вновь был атакован украинским беспилотником. БПЛА повредил одну из установок. Экстренные службы ликвидировали возгорание, сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы и управление МЧС по Краснодарскому краю. По данным МЧС, предварительно никто не пострадал.

Сообщение о возгорании поступило в 8:50. К 9:00 пожар ликвидировали до прибытия подразделений МЧС России. Площадь возгорания составила 60 кв. м. На месте работают экстренные службы и правоохранительные органы.

«Беспилотник атаковал территорию Ильского НПЗ, в результате чего начался пожар на площади 60 кв. метров. В настоящее время ликвидировано открытое горение»,— сказал собеседник ТАСС в экстренных службах.

При этом, по данным «РИА Новости», причиной нового пожара на НПЗ стала не сама атака БПЛА, а «самовоспламенение предыдущего очага пожара».

Вчера, 4 мая, НПЗ был атакован сразу четырьмя украинскими БПЛА. В результате загорелись резервуары с нефтепродуктами на площади 400 кв. м. Следственный комитет России обещал расследовать «преступные действия ВФУ (вооруженные формирования Украины.— "Ъ")».

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