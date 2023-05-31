Беспилотники атаковали Афипский НПЗ в Краснодарском крае

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил об атаке беспилотников на Афипский НПЗ в Северском районе Краснодарского края. В результате загорелась установка по перегонке мазута. Никто не пострадал. В 4:37 мск губернатор сообщил, что пожар был локализован.

«В Северском районе пожар на территории Афипского НПЗ. Горит одна из установок по перегонке мазута. Предварительная причина — прилет БПЛА»,— сообщил губернатор в Telegram.

Незадолго до заявления губернатора Telegram-канал Shot опубликовал видео, предположительно, пожара на территории Афипского НПЗ. На видео виден высокий огненный столб.

Проектная мощность Афипского НПЗ по переработке нефти — 6,25 млн тонн в год. На заводе производят дизельное топливо, газовый бензин, газойль, мазут и серу. Он находится в 15 км от Краснодара.

Два дня назад была отбита атака беспилотников на Ильский НПЗ в этом же, Северском районе. «Возникшее задымление», по словам губернатора, быстро ликвидировали. 4 мая ночью Ильский НПЗ атаковали дроны, после этого загорелся резервуар.

Анастасия Ларина