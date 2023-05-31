Госдеп считает действия властей Косово причиной роста напряженности в регионе

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что решение властей Косово «получить силой доступ к муниципальным зданиям» привело «к резкой и излишней эскалации напряженности». Он призвал стороны к немедленной деэскалации.
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Господин Блинкен призвал премьер-министра Косово Албина Курти обеспечить избранным мэрам возможность выполнять свои обязанности «из альтернативных локаций», а также отвести полицию. По его мнению, президент Сербии Александр Вучич и его правительство «должны снизить уровень готовности сербских вооруженных сил и призвать косовских сербов прекратить бросать вызов» международным силам безопасности под эгидой НАТО (KFOR).
Госсекретарь отметил, что Косово и Сербия «должны немедленно возобновить участие в диалоге, проводимом при содействии ЕС, для нормализации отношений». «Мы призываем стороны принять незамедлительные меры по деэскалации напряженности. США осуждают вчерашнее неприемлемое насилие в отношении KFOR, правоохранительных органов и журналистов»,— говорится в заявлении Энтони Блинкена.
Ситуация на севере Косово, населенном преимущественно сербами, обострилась 26 мая, когда косовская полиция разогнала с помощью спецсредств группу сербов, пытавшихся не допустить в здания местных администраций мэров-албанцев, вступивших накануне в должность. Президент Сербии Александр Вучич приказал привести армию в повышенную боеготовность и выдвинуть ее к границе с Косово. 29 мая силы НАТО заблокировали административные здания на севере Косово и Метохии, пострадало более 50 человек.
О развитии ситуации — в материале «Ъ» «Сербы померились митингами».