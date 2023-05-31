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Коммерсантъ FM
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Госдеп считает действия властей Косово причиной роста напряженности в регионе

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что решение властей Косово «получить силой доступ к муниципальным зданиям» привело «к резкой и излишней эскалации напряженности». Он призвал стороны к немедленной деэскалации.

Фото: Jonathan Ernst/Pool, Reuters

Фото: Jonathan Ernst/Pool, Reuters

Господин Блинкен призвал премьер-министра Косово Албина Курти обеспечить избранным мэрам возможность выполнять свои обязанности «из альтернативных локаций», а также отвести полицию. По его мнению, президент Сербии Александр Вучич и его правительство «должны снизить уровень готовности сербских вооруженных сил и призвать косовских сербов прекратить бросать вызов» международным силам безопасности под эгидой НАТО (KFOR).

Госсекретарь отметил, что Косово и Сербия «должны немедленно возобновить участие в диалоге, проводимом при содействии ЕС, для нормализации отношений». «Мы призываем стороны принять незамедлительные меры по деэскалации напряженности. США осуждают вчерашнее неприемлемое насилие в отношении KFOR, правоохранительных органов и журналистов»,— говорится в заявлении Энтони Блинкена.

Ситуация на севере Косово, населенном преимущественно сербами, обострилась 26 мая, когда косовская полиция разогнала с помощью спецсредств группу сербов, пытавшихся не допустить в здания местных администраций мэров-албанцев, вступивших накануне в должность. Президент Сербии Александр Вучич приказал привести армию в повышенную боеготовность и выдвинуть ее к границе с Косово. 29 мая силы НАТО заблокировали административные здания на севере Косово и Метохии, пострадало более 50 человек.

О развитии ситуации — в материале «Ъ» «Сербы померились митингами».

Фотогалерея

Столкновения в Косово

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29 мая протестующие собрались перед зданиями администраций на севере Косово с требованиями отставки мэров-албанцев и отвода полиции

29 мая протестующие собрались перед зданиями администраций на севере Косово с требованиями отставки мэров-албанцев и отвода полиции

Фото: Reuters / Laura Hasani

Международные силы безопасности под эгидой НАТО (KFOR) заблокировали подходы к зданиям городских администраций муниципалитетов Звечан, Лепосавич и Зубин-Поток. Также был блокирован мост через реку Ибар, разделяющий албанскую и сербскую часть Косовска-Митровицы

Международные силы безопасности под эгидой НАТО (KFOR) заблокировали подходы к зданиям городских администраций муниципалитетов Звечан, Лепосавич и Зубин-Поток. Также был блокирован мост через реку Ибар, разделяющий албанскую и сербскую часть Косовска-Митровицы

Фото: Reuters / Valdrin Xhemaj

В Звечане граждане попытались прорваться через кордоны, но полиция применила против них слезоточивый газ

В Звечане граждане попытались прорваться через кордоны, но полиция применила против них слезоточивый газ

Фото: Reuters / Valdrin Xhemaj

Всего в столкновениях участвовали несколько тысяч человек

Всего в столкновениях участвовали несколько тысяч человек

Фото: Reuters / Laura Hasani

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что в столкновениях с полицией и контингентом НАТО в Косово пострадали 52 серба, трое тяжело ранены

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что в столкновениях с полицией и контингентом НАТО в Косово пострадали 52 серба, трое тяжело ранены

Фото: Reuters / Laura Hasani

Также в конфликте пострадали 41 военный НАТО (KFOR), трое были тяжело ранены

Также в конфликте пострадали 41 военный НАТО (KFOR), трое были тяжело ранены

Фото: Reuters / Laura Hasani

Президент Сербии Александр Вучич приказал привести армию в повышенную боеготовность и выдвинуть ее к границе с Косово

Президент Сербии Александр Вучич приказал привести армию в повышенную боеготовность и выдвинуть ее к границе с Косово

Фото: Reuters / Laura Hasani

Также Александр Вучич анонсировал встречу с представителями Великобритании, Германии, Италии, США и Франции 30 мая

Также Александр Вучич анонсировал встречу с представителями Великобритании, Германии, Италии, США и Франции 30 мая

Фото: Reuters / Valdrin Xhemaj

Последствия столкновений в Косово

Последствия столкновений в Косово

Фото: Reuters / Laura Hasani

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29 мая протестующие собрались перед зданиями администраций на севере Косово с требованиями отставки мэров-албанцев и отвода полиции

Фото: Reuters / Laura Hasani

Международные силы безопасности под эгидой НАТО (KFOR) заблокировали подходы к зданиям городских администраций муниципалитетов Звечан, Лепосавич и Зубин-Поток. Также был блокирован мост через реку Ибар, разделяющий албанскую и сербскую часть Косовска-Митровицы

Фото: Reuters / Valdrin Xhemaj

В Звечане граждане попытались прорваться через кордоны, но полиция применила против них слезоточивый газ

Фото: Reuters / Valdrin Xhemaj

Всего в столкновениях участвовали несколько тысяч человек

Фото: Reuters / Laura Hasani

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что в столкновениях с полицией и контингентом НАТО в Косово пострадали 52 серба, трое тяжело ранены

Фото: Reuters / Laura Hasani

Также в конфликте пострадали 41 военный НАТО (KFOR), трое были тяжело ранены

Фото: Reuters / Laura Hasani

Президент Сербии Александр Вучич приказал привести армию в повышенную боеготовность и выдвинуть ее к границе с Косово

Фото: Reuters / Laura Hasani

Также Александр Вучич анонсировал встречу с представителями Великобритании, Германии, Италии, США и Франции 30 мая

Фото: Reuters / Valdrin Xhemaj

Последствия столкновений в Косово

Фото: Reuters / Laura Hasani

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Лаура Кеффер

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