Небензя: предложенные МАГАТЭ меры безопасности ЗАЭС и так выполняются Россией

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что предложенные главой МАГАТЭ Рафаэлем Гросси меры безопасности Запорожской АЭС уже выполняются российской стороной. По словам господина Небензи, на станции нет военных и военной техники, а атаки с территории станции не ведутся.

«Предложения господина Гросси по обеспечению безопасности станции соответствуют тем мерам, которые мы и так уже давно осуществляем в национальном качестве в соответствии с решениями, принятыми на национальном уровне»,— заявил Василий Небензя на заседании Совета безопасности ООН.

На том же заседании Рафаэль Гросси представил принципы безопасности Запорожской АЭС, среди них: не наносить ударов в сторону реакторов и хранилища отработанного топлива, критической инфраструктуры или персонала; не использовать станцию для размещения военных; держать станцию подключенной к энергоснабжению; полностью защищать станцию от атак и диверсий; не нарушать вышеозначенные принципы.

«С территории ЗАЭС никаких атак никогда не было. На станции никогда не размещались тяжелые вооружения и боеприпасы. Нет на ЗАЭС и военного персонала, который мог бы использоваться для нападения с территории станции»,— ответил на эти предложения господина Гросси Василий Небензя. Он также пообещал, что Россия будет предпринимать «все возможные меры для усиления ядерной и физической безопасности станции» в соответствии с российскими законами и взятыми на себя обязательствами.

30 мая президент России Владимир Путин заявил, что Украина пытается дезорганизовать работу Запорожской АЭС с помощью «грязных устройств, связанные с атомной промышленностью».

Подробности — в материале «Ъ» «Запорожской АЭС ищут защитников».