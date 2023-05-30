Глава МАГАТЭ Гросси предложил принципы безопасности ЗАЭС

Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси призвал не наносить ударов в сторону реакторов, хранилища отработанного топлива, другой критической инфраструктуры или персонала Запорожской АЭС. Стороны должны соблюдать этот принцип, чтобы не допустить катастрофу на ЗАЭС, сказал господин Гросси, выступая на заседании Совета безопасности ООН. В ходе заседания глава МАГАТЭ также представил еще четыре принципа безопасности.

Среди них:

ЗАЭС не должна использоваться для размещения военных;

электростанция должна всегда быть подключена к энергоснабжению;

ЗАЭС должна быть полностью защищена от атак и диверсий;

никакие действия не должны нарушать вышеозначенные принципы.

Ранее сегодня, 30 мая, президент России Владимир Путин заявил, что Украина пытается дезорганизовать работу Запорожской АЭС или использовать «грязные устройства, связанные с атомной промышленностью».

Под контроль России Запорожская атомная электростанция перешла в марте прошлого года в начале военной операции на Украине. С октября 2022 года ЗАЭС управляет АО «Росэнергоатом» («дочка» «Росатома»). Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси в мае 2023 года предупреждал, что ситуация в районе ЗАЭС становится потенциально опасной. 22 мая станцию на несколько часов переводили на генераторы из-за отключения Днепровской ЛЭП, после чего господин Гросси призвал согласовать меры по защите ЗАЭС.

Подробности — в материале «Ъ» «Запорожской АЭС ищут защитников».

Эрдни Кагалтынов