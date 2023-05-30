Сербское ТВ: США запретили представителям властей Косово въезд в страну

Соединенные Штаты приняли решение отказаться от официальных встреч с представителями властей Косово, а также запретить им въезд на территорию страны, сообщает государственное Радио и телевидение Сербии (РТС).

По информации РТС, США оказались недовольны эскалацией напряженности в Косово и считают, что как минимум часть вины за обострение ситуации лежит на Приштине. В связи с этим американские власти решили дать понять косовским властям, что разжигание конфликта недопустимо.

Посол США в Косово Джеффри Ховеньер заявил, что из-за обострения ситуации представители армии Косово не будут участвовать в предстоящих крупных учениях НАТО, а американские власти не будут проводить с представителями Приштины никаких официальных встреч.

Кроме того, источники РТС утверждают, что ряду высокопоставленных косовских политиков и чиновников уже запрещен въезд в США, их фамилии не называются. Официального подтверждения этой информации пока нет.

25 мая на севере Косово начались столкновения этнических сербов, которые составляют в северных областях большинство населения, и местной полиции. Сербы протестуют против вступления в должность мэров-албанцев в северных городах Косово. Вчера, 29 мая, демонстранты столкнулись с жестким противодействием полиции. К концу дня правительственные здания под контроль взяли Международные силы безопасности под эгидой НАТО (KFOR). В результате столкновений в этот день пострадал 41 солдат миссии НАТО и 52 этнических серба, заявил президент Сербии Александр Вучич.

На фоне обострения ситуации господин Вучич приказал привести войска в боевую готовность и выдвинуть их к границе с Косово. Также глава республики провел встречи с представителями США, Великобритании и стран Евросоюза.

Подробнее о новом обострении конфликта в Косово — в материале «Ъ» «Сербы померились митингами».

Александр Кислов