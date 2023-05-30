На набережной Исети рядом с элитным ЖК в старинном особняке откроется грузинский ресторан

На набережной реки Исеть рядом с ЖК «Ривьера» в Екатеринбурге открывается грузинский ресторан «Нино. Хинкали и вино». Ресторан находится в здании «Дом Клементьевой», где в 1905 году был тайный склад оружия на углу ул. Карла Маркса и пер. Цветоводов. Сейчас там идут приготовления и подготовка к открытию.

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По данным Telegram-канала «Квартал миллионеров», открытие состоится в конце этой недели. Открывает заведение Арсен Асликян, бывший учредитель и директор ООО «Ваа Групп», которое владеет Lamadjo.

Отметим, что рядом, на ул. Горького, 28 находится еще одно старинное здание, где может открыться заведение общепита. Реконструкцией объекта занимается компания дочери председателя совета директоров Русской медной компании (РМК) Игоря Алтушкина Елизаветы Величкиной ООО «Величкина». В 2021 году она открыла ресторан «Сезоны» на ул. Бориса Ельцина.

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