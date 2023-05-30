Компания дочки Алтушкина приступила к реконструкции старинного здания в центре Екатеринбурга

Компания дочери председателя совета директоров Русской медной компании (РМК) Игоря Алтушкина Елизаветы Величкиной ООО «Величкина» получила положительное заключение госэкспертизы на работы по сохранению старинного здания на ул. Горького, 28. Как указано в Едином государственном реестре заключений, компания дочери уральского миллиардера выступает застройщиком, а техническим заказчиком — «Уральская Торговая Производственная Компания» (она же являлась собственником здания).

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Старинный особняк в центре Екатеринбурга уже начали реконструировать — территорию огородили забором, на площадке работает строительная техника. Ранее здание напротив штаб-квартиры РМК не использовалось. Согласно акту, который был опубликованном на сайте регионального управления ОКН, в особняке середины ХIХ века, рекомендровали выполнить перекладку кирпичной стены, усилить стены фасадов, сделать новое кровельное покрытие. В документе также указано, что после окончания работ объект планируют приспособить под современное использование.

Ранее сообщалось, что заброшенное здание павильона на ул. Малышева для открытия ресторана выкупила дочь Елизавета Величкина. В 2021 году она открыла ресторан «Сезоны» на ул. Бориса Ельцина.

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