Главные новости за 29 мая. Кубань, Крым, Адыгея

В Краснодаре запретили рекламные вывески на иностранных языках. До этого русифицировать вывески предлагал мэр Евгений Наумов. По его словам, в городе слишком много рекламы на иностранных языках — он счел это непатриотичным.

Суд в Краснодаре отказался предоставлять Центробанку в пользование часть парка Галицкого. Регулятору в парке принадлежат сети дождевой канализации.

Правительство Крыма выставит на торги имущество бывшего президента Украины Петра Порошенко.

Сотрудник министерства транспорта Краснодарского края Павел Артемьев ушел добровольцем в зону СВО.

Жители Краснодара стали чаще жаловаться в экстренные службы на хлопки фейерверков. Так, утром 29 мая жители краевого центра испугались громкого хлопка. Очевидцы в соцсетях сообщили, что слышали его в разных районах столицы Кубани, а также пригороде.

Главой Прикубанского внутригородского округа Краснодара стал управляющий делами округа Евгений Беликов.

Мэрия Краснодара опровергла информацию о строительстве картодрома в районе ТЦ «Московский». В городской администрации пояснили, что скопление техники в районе ТЦ связано с ремонтом парковки.

На Кубани снимут комедию о группе «Иванушки International». Съемки пройдут в Москве, Краснодаре, Анапе, Геленджике и Сочи.

В Сочи планируют сократить количество зон для проезда электросамокатов.

На реконструкцию второй очереди сооружений Шапсугского водохранилища в Адыгее потратят 1,4 млрд руб.

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