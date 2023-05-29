Власти Краснодара опровергли сведения о строительстве картодрома в Московском микрорайоне

Власти Краснодара опровергли сведения о строительстве картодрома в районе торгового центра «Московский» в одноименном микрорайоне. Об этом сообщают «Юга.ru» со ссылкой на пресс-службу мэрии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: портал krd.kartklub Фото: портал krd.kartklub

В городской администрации пояснили, что скопление техники в районе ТЦ связано с ремонтом парковки. Ранее в соцсетях жители города, заметив самосвалы со старыми автомобильными шинами, заявили, что возможное строительство картинга будет нежелательным из-за близости многоквартирных жилых домов и больницы к шумному объекту.

«Их используют в качестве временного ограждения. Картинга здесь не будет. После ремонта парковка будет работать в обычном режиме»,— цитирует издание сообщение городской администрации.

Парковка торгового центра, на которой ведутся ремонтные работы, рассчитана на 500 мест. Сам ТЦ был построен в Краснодаре в 2015 году.

Анастасия Донскова

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