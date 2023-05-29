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Новым главой Прикубанского округа Краснодара стал Евгений Беликов

Главой Прикубанского внутригородского округа Краснодара стал управляющий делами округа Евгений Беликов. Об этом стало известно на 57-м заседании гордумы. Его кандидатуру поддержали 37 депутатов, один воздержался.

Фото: «Ъ-Кубань»

Фото: «Ъ-Кубань»

Евгений Беликов родился в 1980 году. В 2002 году он окончил КубГАУ по специальности «Плодоовощеводство и виноградарство», в 2004 году — по специальности «Юриспруденция». В 2002–2005 годах служил в уголовно-исполнительной системе.

После этого он начал работать в администрации Прикубанского внутригородского округа Краснодара. В течение двух лет он был специалистом отдела коммунального хозяйства. В 2007–2014 годах занимал должность главного специалиста отдела сельского хозяйства и садоводства администрации округа, а в следующие семь лет — должность начальника отдела.

В июне 2021 года Евгения Беликова назначили управляющим делами администрации Прикубанского внутригородского округа Краснодара. Он курирует работу отдела сельского хозяйства и общего отдела.

Бывший глава Прикубанского округа Краснодара Александр Журавлев покинул пост в начале апреля 2023 года. Он занимал должность почти пять лет. Его отставка связана с переходом на более высокую должность и переездом в другой город.

Татьяна Ручкина

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