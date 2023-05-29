В Крыму на аукционе хотят продать имущество экс-президента Украины Петра Порошенко

Правительство Крыма выставит на торги имущество бывшего президента Украины Петра Порошенко. Об этом сообщает ТАСС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Витвицкий, Коммерсантъ Фото: Алексей Витвицкий, Коммерсантъ

«Это в том числе санаторные комплексы, производственные предприятия, поэтому уверен, что будет интерес. Там и Яценюка есть имущество, и Порошенко, и еще персонажей»,— цитирует издание заявление главы Крыма Сергея Аксенова.

В 2015 году в госсобственность Крыма перешел Севастопольский морской завод, принадлежавший экс-главе Украины. О том, какое именно имущество Петра Порошенко будет продано на аукционе, не сообщается.

В 2022 году по поручению главы Крыма в республике прошла волна национализации имущества сторонников и представителей украинской власти. За прошедший период в собственность РК перешли около 750 объектов, в том числе квартира супруги действующего президента Украины Владимира Зеленского в Ялте.

Анастасия Донскова

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