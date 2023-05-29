В Сочи сократят количество зон для проезда электросамокатов

В Сочи планируют увеличить число зон с ограничениями для средств индивидуальной мобильности. Сейчас запрет на перемещение на электросамокатах, гироскутерах, сигвеях, моноколесах и других аналогичных средствах передвижения действует на улице Навагинской, сообщает пресс-служба администрации курорта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба мэрии Сочи Фото: пресс-служба мэрии Сочи

«Сейчас ведем работу с представителями компаний, предлагающих услуги проката средств индивидуальной мобильности. Планируем расширить перечень зон, где будут действовать ограничения для СИМов»,— рассказал директор департамента транспорта и дорожного хозяйства мэрии Сочи Вячеслав Бауэр.

В пешеходной зоне и по тротуарам Сочи перемещаться на СИМах можно при условии, что масса устройства не превышает 35 кг, а скорость движения — 25 км/ч. Прокатные фирмы курорта разрабатывают интеллектуальную систему для контроля скорости перемещения. Планируется, что она позволит автоматически снижать скорость, к примеру, на пешеходных переходах и в местах скопления большого количества людей.

Татьяна Ручкина

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