На реконструкцию Шапсугского водохранилища в Адыгее потратят 1,4 млрд рублей

На реконструкцию второй очереди сооружений Шапсугского водохранилища в Адыгее потратят 1,4 млрд руб. Информация об этом опубликована на сайте госзакупок.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

ФГБУ «Управление мелиорации земель и сельскохозяйственного водоснабжения по республике Адыгея» планирует завершить подачу заявок 13 июня 2023 года. Работы закончат до 25 декабря 2025 года. Подрядчику необходимо провести подготовительные работы, возвести земляную плотину с дренажным каналом, три защитные дамбы, провести реконструкцию водосбросного сооружения, благоустройство и озеленение.

Шапсугское водохранилище построили в 1939–1952 годах в устьевой части реки Афипс. Площадь зеркала водохранилища составляет 46 кв. км.

Олег Исаев

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