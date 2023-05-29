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Жители Краснодара стали жаловаться на звуки фейерверков

Жители Краснодара стали чаще жаловаться в экстренные службы на хлопки фейерверков. Об этом сообщается в Telegram-канале муниципального Центра управления города Краснодара.

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Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

Фото: Коммерсантъ / Александр Щербак  /  купить фото

В службе признательны горожанам за бдительность, но просят жителей краевого центра по возможности проверять информацию перед звонком.

В Единой дежурной диспетчерской службе (ЕДДС) подчеркивают, что за нарушение требований пожарной безопасности при запуске фейерверков предусмотрена административная ответственности. Вызовы по данным фактам принимаются и анализируется.

Олег Исаев

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