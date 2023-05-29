Жителей Краснодара напугал громкий хлопок

Утром 29 мая жители Краснодара испугались громкого хлопка. Очевидцы в соцсетях сообщили, что слышали его в разных районах столицы Кубани, а также пригороде.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: perfectstock.ru Фото: perfectstock.ru

Громкий звук был слышен в Новознаменском, Пашковском, Восточно-Кругликовском, Юбилейном, Комсомольском и Музыкальном микрорайонах, а также в центре Краснодара. Кроме того, он встревожил жителей Адыгеи, Динского и Тимашевского районов.

В пресс-службе ГУ МЧС по Краснодарскому краю сообщили, что информации о хлопке в ведомство не поступало. Некоторые жители считают, что громкий звук связан с преодолением самолетом звукового барьера.

Татьяна Ручкина

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