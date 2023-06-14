Оздоровительный остров

В последние несколько лет Мальдивские острова перестали восприниматься как место исключительно люксового отдыха. Узнав их получше, российские путешественники обнаружили, что на Мальдивах можно отдыхать на диких пляжах, находить новые гастрономические впечатления. И даже познавать себя. Площадкой для этого служит не так давно открывшийся Joali Being.

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Фото: JOALI BEING Вид на отель Joali Being

Фото: JOALI BEING

Наши соотечественники, часто летающие на Бали или в Индию, знают, что необходимым условием для самопознания является полное уединение. И Joali Being идеально соответствует этому требованию. Он расположен на острове Бодуфуши (атолл Раа). Впрочем, отдаленность от цивилизации не сказывается на транспортной доступности: на гидроплане от международного аэропорта Мале до курорта можно добраться всего за 40 минут.

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Реализацией проекта занимались дизайнер Джюнейт Букулмез и интерьерная студия Autoban. В основе концепции курорта — идея биофильного дизайна, то есть синергии архитектуры с природной средой при максимальном сохранении локальной растительности острова. Получилось очень красиво.

На курорте 68 вилл, расположенных на воде и на пляже, а также эксклюзивная вилла на воде с четырьмя спальнями и отдельными помещениями для фитнеса и спа-процедур. Концепция трансформационных программ курорта, разработанная профессором Оксфордского университета Джерри Бодекером, базируется на четырех элементах физического и душевного благополучия: сознание, энергия, микробиом и кожа. Гостей первым делом отправляют на специализированный «чекап», а по его результатам составляют индивидуальную программу, которая выполняется под руководством специалистов — от звукотерапевтов до диетологов. Главная цель — помочь гостям острова обрести баланс (как физический, так и психологический) и научиться его поддерживать в обычной жизни. Для этого в Joali Being используются инновационные процедурные кабинеты. Например, есть зал гидротерапии Kaashi, зал звукотерапии Seda, комплекс Core (для занятий фитнесом и оздоровительных практик). Гости могут выбрать то, что им больше по вкусу: аюрведические практики, пилатес, йогу, кардиотренировки.

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В основу кулинарной концепции ресторанов острова положен принцип Earth-to-Table. Блюда готовятся из экологически чистых продуктов, закупаемых у местных фермеров. Гастрономическое пространство FLOW объединяет несколько ресторанов: вегетарианский Plantae, в котором есть и веганское меню, рыбный Su со свежайшими морепродуктами и B’Well, в котором готовят исключительно из локальных продуктов. В тропическом лаунже Mojo можно перекусить, а на Five o’Clock зайти в чайный бар SAI, где сделать правильный выбор поможет чайный сомелье.

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В общем, Joali Being — одно из редких мест на Мальдивах, где можно не просто приятно провести время, плавая с маской и наблюдая за тропическими рыбками, любуясь красочными закатами, пробуя экзотические фрукты и блюда высокой кухни, но и пройти курс реабилитации, восстановить силы и вновь обрести вкус к жизни.

Александр Пигарев