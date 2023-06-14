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Отдых на фоне истории

Le Grand Jardin на острове Сент-Маргерит

Роскошный цветущий сад и старинная крепость, благоухающие эвкалиптовые леса и укромные песчаные пляжи — все это вы найдете на маленьком острове Сент-Маргерит, находящемся всего в 1 км от Канна в водах Лигурийского моря.

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Вид на виллу Le Grand Jardin

Вид на виллу Le Grand Jardin

Фото: Le Grand Jardin

На территории виллы Le Grand Jardin

На территории виллы Le Grand Jardin

Фото: Le Grand Jardin

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Вид на виллу Le Grand Jardin

Фото: Le Grand Jardin

На территории виллы Le Grand Jardin

Фото: Le Grand Jardin

Первые упоминания об острове относятся к эпохе Древнего Рима, тогда он назывался Леро. По мнению историков, современное название Сент-Маргерит появилось примерно в середине XII века, когда крестоносцы выстроили тут часовню в честь святой Маргариты Антиохийской. Кстати, еще авторы средневековых хроник отмечали красоту здешней природы. За прошедшее тысячелетие остров не очень изменился — на нем царит спокойствие и гармония. По лесным тропинкам можно бродить часами, любуясь природой и рассматривая древние статуи, неожиданно возникающие за очередным поворотом тропы. Остановиться у небольшой лагуны с прозрачнейшей водой, где на черных скалах гнездятся птицы, и устроить с друзьями пикник у берега. Эти места восхищали таких художников, как Пабло Пикассо, Франсис Пикабиа и фотограф Ли Миллер. Каждый из них не раз посещал остров в поисках вдохновения.

На острове расположена вилла Le Grand Jardin, которая лишь на век моложе часовни святой Маргариты. О ее существовании мало кому известно, хотя когда-то виллой владела семья герцогов де Гиз, а позже она перешла в собственность «короля-солнца» Людовика XIV. Легенда гласит, что в крепости острова содержался в заключении «человек в железной маске», который был братом Людовика XIV. В Le Grand Jardin часто останавливались император Наполеон и другие коронованные особы. Резиденция, представляющая собой лучший образец архитектуры XIII века, выстроена из экологичных материалов — родосского мрамора, известняка и черного гранита с местной каменоломни.

Вид на остров Сент-Маргарет и виллу Le Grand Jardin

Вид на остров Сент-Маргарет и виллу Le Grand Jardin

Фото: Le Grand Jardin

Вид на остров Сент-Маргарет и виллу Le Grand Jardin

Фото: Le Grand Jardin

Вне всякого сомнения, это самая эксклюзивная собственность на юге Франции. В состав резиденции входят «Дом губернатора», небольшой дом для гостей, несколько коттеджей, древняя крепостная башня и т. д. Архитектура зданий с их чистыми линиями прекрасно вписывается в пейзаж. В Le Grand Jardin с комфортом может разместиться большая группа гостей, ведь в семи зданиях поместья имеется 12 спален. Полированные мраморные плиты, полы из тикового дерева, дизайнерская мебель бежевого цвета — все это создает удивительно комфортную атмосферу, в которой сплетаются история и современность.

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На территории виллы Le Grand Jardin

На территории виллы Le Grand Jardin

Фото: Le Grand Jardin

На территории виллы Le Grand Jardin

На территории виллы Le Grand Jardin

Фото: Le Grand Jardin

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На территории виллы Le Grand Jardin

Фото: Le Grand Jardin

На территории виллы Le Grand Jardin

Фото: Le Grand Jardin

Ни одна роскошная вилла не может обойтись без уникальных произведений искусства. Сады виллы Le Grand Jardin украшены статуями Грегори Боннара, а залы и жилые помещения — произведениями современных художников и скульпторов.

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Интерьеры виллы Le Grand Jardin

Интерьеры виллы Le Grand Jardin

Фото: Le Grand Jardin

Интерьеры виллы Le Grand Jardin

Интерьеры виллы Le Grand Jardin

Фото: Le Grand Jardin

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Интерьеры виллы Le Grand Jardin

Фото: Le Grand Jardin

Интерьеры виллы Le Grand Jardin

Фото: Le Grand Jardin

Le Grand Jardin — это прекрасное место для того, чтобы пополнить силы и поправить здоровье. Помимо спокойного времяпрепровождения в ботаническом саду среди благоухающих цитрусовых деревьев, гости резиденции могут воспользоваться любой оздоровительной программой из обширного списка ритуалов спа-центра, заняться йогой, пилатесом или другими практиками под руководством персонального велнес-эксперта. А консьерж-служба резиденции готова обеспечить гостей разнообразной культурно-развлекательной программой — от вертолетных экскурсий по Французской Ривьере и Канну, поездок по берегу на мотороллере, просмотра кинофильмов под открытым небом до эногастрономических ужинов в саду резиденции с приглашением известных шеф-поваров, отмеченных звездами Michelin, и коктейльных вечеринок в баре на свежем воздухе.

Александр Пигарев

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