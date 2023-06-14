Сказка под звездами

Этому отелю, который стал одним из главных символов современного Дубая и квинтэссенцией восточной роскоши, сразу после открытия эксперты из сферы гостеприимства присвоили пока не существующую категорию «7 звезд». Недаром его выбирают светские персоны, мировые звезды и самые взыскательные и искушенные гости: Гвинет Пэлтроу и Деми Мур обожают этот отель, Ким Кардашьян и Бейонсе останавливаются здесь, прилетев в Дубай на выходные.

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Высочайший уровень сервиса гости отеля могут оценить, едва сойдя с трапа самолета: возле аэропорта их встретит персональный водитель, проводит к Rolls-Royce и с ветерком довезет до отеля. Burj Al Arab Jumeirah находится в 280 метрах от берега на насыпном острове в водах Персидского залива. А если вам не терпится поскорее оказаться в отеле, можно воспользоваться вертолетом: у Burj Al Arab в штате квалифицированные пилоты и есть прекрасно оборудованная вертолетная площадка.

После церемонии «мархаба», когда персонал гостиницы на ресепшен встречает прибывших приветственными напитками, розовой водой, горячим кофе, охлажденными полотенцами и экзотическими фруктами, гостей ждут двухэтажные номера категории «люкс» (других в отеле нет). Впрочем, есть более просторные, наполненные солнечным светом номера категории Royal Suite с мебелью красного дерева ручной работы и прохладными полами из мраморных плит. Пожалуй, это одно из лучших мест на планете, где можно погрузиться в атмосферу уединения и комфорта. И при этом с великолепным панорамным видом на Персидский залив и Дубай. Чтобы понять уровень сервиса в отеле, достаточно сказать, что соотношение персонала к количеству номеров — 8:1. По мнению экспертов, это один из самых высоких показателей в мире. Благодаря этому гостям обеспечен персональный уход и максимальное внимание. Например, за выполнением всех запросов и требований постояльца следит персональный дворецкий (батлер). Удовольствия гостям добавит косметика и парфюмерия Hermes в ванной, а также «меню подушек» с 17 видами на выбор.

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Кстати, остановиться в отеле стало проще, так как сейчас действует специальное предложение Exceptional Jumeirah Escapes. Гости, которые забронируют проживание до 30 сентября, получат 20-процентную скидку при бронировании на срок от трех ночей, депозит на счет $200, комплементарные завтраки и многое другое.

И это еще не все новости. В апреле этого года один из ресторанов Burj Al Arab — Al Muntaha (одна звезда Michelin) занял первое место в престижном гастрономическом рейтинге Gault & Millau UAE 2023. Ему присвоили 4 «колпака» и 17 баллов. Шеф-повар ресторана Саверио Сбаральи в свое время учился у Алена Дюкасса и получил первую звезду Michelin. До Burj Al Arab он успел поработать в Париже под руководством Алена Пассара в знаменитом ресторане L’Arpege (отмечен тремя звездами Michelin). В Al Muntaha («Высочайший» в переводе с арабского) Саверио Сбаральи готовит блюда классической французской кухни со средиземноморским акцентом. Два панорамных экспресс-лифта, поднимаясь со скоростью шесть метров в секунду, доставляют гостей в ресторан высокой кухни с видом на город и залив. Кроме Al Muntaha, в отеле есть еще итальянский L’Olivo, модный пляжный ресторан Sal и другие заведения. И непременно посетите инфинити-бассейн с морской водой, возвышающийся над водной гладью Персидского залива.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Блюдо в одном из ресторанов отеля Burj Al Arab Jumeirah

Фото: Jumeirah Group Блюдо в одном из ресторанов отеля Burj Al Arab Jumeirah

Фото: Jumeirah Group

В общем, отдых в Burj Al Arab похож на восточную сказку, в которой стоит оказаться хотя бы раз в жизни.

Александр Пигарев