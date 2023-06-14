Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Неформальная обстановка

Офисная мебель 4Mariani

В связи с распространенностью удаленной работы мебельные компании начали уделять больше внимания обустройству домашнего офиса, стремясь сделать его таким, чтобы он гармонично вписывался в любое место жилого помещения. И даже офисные пространства, прежде исключительно строгие и лаконичные, часто стали обставлять по образцу домашних. Дизайнеры стремятся уйти от излишнего официоза, сделать пространство более теплым и персонализированным, во многом за счет приятных на ощупь натуральных отделок, оригинальных деталей.

Офисная мебель от итальянского бренда 4Mariani

Офисная мебель от итальянского бренда 4Mariani

Фото: 4Mariani

По случаю выставки Salone del Mobile 2023 итальянская компания 4Mariani, известная, в частности, применением ремесленных техник в производстве кожаной мебели, представила свое видение современного офиса. На стенде площадью 300 кв. м были показаны новинки, разработанные Умберто Аснаго и Людовикой и Роберто Паломба. Но фабрика помнит и о своих корнях, регулярно перевыпуская классические модели и обновляя отделки.

Кстати, о корнях. Цифра 4 в названии бренда неслучайна, это напоминание о четырех братьях Мариани: Бьяджо, Тарчизио, Умберто и Эмилио, которые в 1957 году основали фабрику (тогда она называлась Fratelli Mariani Snc, то есть «Братья Мариани»), а в 1980 году была переименована в 4 Mariani SpA). И по сей день фабрика продолжает оставаться семейным бизнесом, штаб-квартира и производство расположены в Брианце, к северу от Милана.

За оформление стенда на Salone del Mobile в этом году отвечали Умберто Аснаго и Лоренцо Де Грандис. Дизайнеры выстроили шесть офисных помещений — от лаунджа до кабинета руководителя. Коллекция Pablo Умберто Аснаго была дополнена тремя новыми офисными кожаными креслами с разной высотой спинки и фиксированным или поворотным основанием. Диван со встроенной системой хранения Asso, новинка прошлого года дизайна Аснаго и Валерио Соммеллы, предстал в версии из кожи и металла. Серию Moore Relax пополнило новое низкое лаундж-кресло — современная интерпретация французских кресел bergere.

Стол Siena, дизайн Роберто и Людовики Паломба

Стол Siena, дизайн Роберто и Людовики Паломба

Фото: 4Mariani

Стол Siena, дизайн Роберто и Людовики Паломба

Фото: 4Mariani

Пожалуй, самой обсуждаемой новинкой стал письменный стол для руководителя Siena, который в этом году для фабрики разработал миланский дуэт Людовики и Роберто Паломба. Столешница с одной стороны опирается на тумбу с ящиками, а с другой — плавно опускается на пол, образуя изгиб основания стола. Модель выглядит элегантной не только за счет оригинального силуэта, но и благодаря благородным материалам — черному дереву макассар и седельной коже в отделке. Возвращаясь к теме тренда на удаленную работу — стол также выпускается в уменьшенной версии, предназначенной для домашнего офиса, с лаковым покрытием оттенка бордо.

Лаундж-версия кресла Moore Relax, дизайн Умберто Аснаго

Лаундж-версия кресла Moore Relax, дизайн Умберто Аснаго

Фото: 4Mariani

Лаундж-версия кресла Moore Relax, дизайн Умберто Аснаго

Фото: 4Mariani

Как всегда, особое внимание 4Mariani уделили выделке кожи. Седельная кожа считается наиболее долговечной и износостойкой, но и обращение с ней требует особых навыков. Специалисты фабрики, как это было вновь продемонстрировано, виртуозно владеют этими техниками, используя седельную кожу не только для обивки, но для отделки стеллажей и письменных столов. В России продукцию бренда представляет компания WWTS.

Елена Кананыкина

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...