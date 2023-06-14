Неформальная обстановка

В связи с распространенностью удаленной работы мебельные компании начали уделять больше внимания обустройству домашнего офиса, стремясь сделать его таким, чтобы он гармонично вписывался в любое место жилого помещения. И даже офисные пространства, прежде исключительно строгие и лаконичные, часто стали обставлять по образцу домашних. Дизайнеры стремятся уйти от излишнего официоза, сделать пространство более теплым и персонализированным, во многом за счет приятных на ощупь натуральных отделок, оригинальных деталей.

Офисная мебель от итальянского бренда 4Mariani

Фото: 4Mariani

По случаю выставки Salone del Mobile 2023 итальянская компания 4Mariani, известная, в частности, применением ремесленных техник в производстве кожаной мебели, представила свое видение современного офиса. На стенде площадью 300 кв. м были показаны новинки, разработанные Умберто Аснаго и Людовикой и Роберто Паломба. Но фабрика помнит и о своих корнях, регулярно перевыпуская классические модели и обновляя отделки.

Кстати, о корнях. Цифра 4 в названии бренда неслучайна, это напоминание о четырех братьях Мариани: Бьяджо, Тарчизио, Умберто и Эмилио, которые в 1957 году основали фабрику (тогда она называлась Fratelli Mariani Snc, то есть «Братья Мариани»), а в 1980 году была переименована в 4 Mariani SpA). И по сей день фабрика продолжает оставаться семейным бизнесом, штаб-квартира и производство расположены в Брианце, к северу от Милана.

За оформление стенда на Salone del Mobile в этом году отвечали Умберто Аснаго и Лоренцо Де Грандис. Дизайнеры выстроили шесть офисных помещений — от лаунджа до кабинета руководителя. Коллекция Pablo Умберто Аснаго была дополнена тремя новыми офисными кожаными креслами с разной высотой спинки и фиксированным или поворотным основанием. Диван со встроенной системой хранения Asso, новинка прошлого года дизайна Аснаго и Валерио Соммеллы, предстал в версии из кожи и металла. Серию Moore Relax пополнило новое низкое лаундж-кресло — современная интерпретация французских кресел bergere.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Стол Siena, дизайн Роберто и Людовики Паломба

Фото: 4Mariani Стол Siena, дизайн Роберто и Людовики Паломба

Фото: 4Mariani

Пожалуй, самой обсуждаемой новинкой стал письменный стол для руководителя Siena, который в этом году для фабрики разработал миланский дуэт Людовики и Роберто Паломба. Столешница с одной стороны опирается на тумбу с ящиками, а с другой — плавно опускается на пол, образуя изгиб основания стола. Модель выглядит элегантной не только за счет оригинального силуэта, но и благодаря благородным материалам — черному дереву макассар и седельной коже в отделке. Возвращаясь к теме тренда на удаленную работу — стол также выпускается в уменьшенной версии, предназначенной для домашнего офиса, с лаковым покрытием оттенка бордо.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Лаундж-версия кресла Moore Relax, дизайн Умберто Аснаго

Фото: 4Mariani Лаундж-версия кресла Moore Relax, дизайн Умберто Аснаго

Фото: 4Mariani

Как всегда, особое внимание 4Mariani уделили выделке кожи. Седельная кожа считается наиболее долговечной и износостойкой, но и обращение с ней требует особых навыков. Специалисты фабрики, как это было вновь продемонстрировано, виртуозно владеют этими техниками, используя седельную кожу не только для обивки, но для отделки стеллажей и письменных столов. В России продукцию бренда представляет компания WWTS.

Елена Кананыкина