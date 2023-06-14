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Коммерсантъ FM
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Хранитель сокровищ

Новый винный шкаф от Asko

Эффектной частью программы практически любого летнего мероприятия может стать дегустация вина. Однако, если верить Андреасу Ларссону, одному из самых авторитетных винных экспертов, обладателю титула «Лучший сомелье мира» (ASI 2007), знакомство с новыми вкусами, изучение напитка столь же важно, как и его хранение. Ларссон, специалист в сферах виноделия и гастрономии, стал консультатом и важным гостем компании Asko при создании и презентации коллекции винных климатических шкафов.

Обладатель титула «Лучший сомелье мира» (ASI 2007), винный эксперт Андреас Ларссон

Обладатель титула «Лучший сомелье мира» (ASI 2007), винный эксперт Андреас Ларссон

Фото: предоставлено Asko

Обладатель титула «Лучший сомелье мира» (ASI 2007), винный эксперт Андреас Ларссон

Фото: предоставлено Asko

Разработчики Asko, взяв за образец устройство традиционного винного погреба, тщательно изучили его особенности, чтобы воссоздать необходимые условия для профессионального хранения вина в современной квартире.

Климатический шкаф Wine Climate Cabinet от Asko

Климатический шкаф Wine Climate Cabinet от Asko

Фото: ASKO

Климатический шкаф Wine Climate Cabinet от Asko

Фото: ASKO

Климатический шкаф Wine Climate Cabinet от Asko имеет температурные зоны для разных вин, каждую из них можно тщательно контролировать. Он обеспечивает идеальные условия освещения, поддерживает нужную влажность и практически не вибрирует — при хранении вина это принципиальный момент. Коллекция состоит из четырех моделей: двух винных шкафов высотой 192 см (версия премиум с тремя независимыми температурными зонами) и двух моделей, встраиваемых под столешницу, высотой 82 см (версия премиум с двумя независимыми температурными зонами). Компактная модель WCN25842G получила награду iF Design Award 2023. Важный элемент — угольный фильтр, обеспечивающий и поддерживающий правильную циркуляцию воздуха. Дверца с патинированием защищает от ультрафиолета.

Климатический шкаф Wine Climate Cabinet от Asko

Климатический шкаф Wine Climate Cabinet от Asko

Фото: ASKO

Климатический шкаф Wine Climate Cabinet от Asko

Фото: ASKO

В отличие от традиционного погреба Wine Climate Cabinet документирует, каталогизирует и предоставляет информацию о хранящемся в нем вине. Приложение Wine Climate Cabinet подключается к базе данных Vivino, что позволяет регистрировать новые наименования при пополнении коллекции. А в приложении Asko Wine Climate Cabinet можно получить советы экспертов о том, как хранить те или иные бутылки и когда они будут готовы к подаче. Шкаф сам уведомляет хозяина через приложение, когда вино готово к открытию или если что-то пошло не так. «Вино — живой продукт. Нельзя забывать об этом. В конце концов, все сводится к тому, как именно оно хранилось»,— предупреждает Ларссон.

Климатический шкаф Wine Climate Cabinet от Asko

Климатический шкаф Wine Climate Cabinet от Asko

Фото: ASKO

Климатический шкаф Wine Climate Cabinet от Asko

Фото: ASKO

Все винные климатические шкафы от Asko имеют прочные деревянные полки, которые легко выдвигаются. Дверца шкафа открывается одним нажатием. Элегантная внутренняя подсветка и сдержанный скандинавский дизайн позволяют органично вписать шкаф в современный интерьер. «Есть мнение, что хороших вин не бывает: бывают только отличные бутылки,— говорит Ларссон.— А великие бутылки — это те, что правильно хранились».

Елена Кананыкина

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