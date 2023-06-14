Человек, восхищенный красотой природы, прилагает немалые усилия к тому, чтобы сделать ее еще выразительнее. Так рождаются прекрасные сады, и некоторые из них становятся частью истории. Именно им французские парфюмеры Maison Maissa посвятили свою новую коллекцию Edition Murano.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Коллекция ароматов Edition Murano от Maison Maissa

Фото: Maison Maissa Коллекция ароматов Edition Murano от Maison Maissa

Фото: Maison Maissa

Она названа в честь муранского стекла, традиция изготовления которого восходит к XIII веку и сохранилась до сих пор. Один из самых знаменитых муранских орнаментов — миллефьори (тысяча цветов), напоминающий летний луг с полевыми цветами. Его до сих пор создают вручную. Коллекция Edition Murano — это россыпь изящных разноцветных флаконов, в каждом из которых заключен свой аромат. А вместе они, как фрагменты мозаики, ведут в путешествие по знаменитым садам мира.

Зеленый, свежий, цитрусовый аромат с морскими нотами, Jardin Majorelle переносит в марокканский Парк Мажорель, где бамбук соседствует с кактусами и бугенвиллиями, а в главном здании, вилле Мажореля, хранятся ткани из личной коллекции Ива Сен-Лорана и изысканные берберские украшения.

Jardin d’Essai — это ботанический сад Алжира, напоенный ароматами белых цветов, розы и персика. В нем можно бродить часами, наслаждаясь сочетанием восточного колорита с буйной нетронутой растительностью. Подобно самому саду, Jardin d’Essai дарит прохладу и покой.

Jardin de Sibenik приглашает прогуляться по тайному монастырскому саду в Шибенике, средневековом хорватском городе с уникальными памятниками архитектуры. Раньше он был частью древней Иллирии, где, по легенде, на Землю спустилась богиня радуги Ирида. Именно поэтому главная нота аромата — нежный пудровый ирис, очаровывающий с первого вдоха. Его обволакивают теплый молочный сандал, нежная роза и пряный розовый перец.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Парфюм Jardin des Tuileries

Фото: Maison Maissa Парфюм Jardin des Tuileries

Фото: Maison Maissa

Jardin des Tuileries напоминает о парижском саде Тюильри, центре притяжения для жителей города. Главные герои здесь — многовековые деревья, и шипрово-древесный аромат рассказывает их историю. Это элегантный, по-настоящему французский парфюм, центральная нота которого — амирис с нежным лимонным шлейфом.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Парфюм Jardin de Peradeniya

Фото: Maison Maissa Парфюм Jardin de Peradeniya

Фото: Maison Maissa

Jardin de Peradeniya позволяет окунуться в роскошь и негу королевского сада Перадения, крупнейшего на Шри-Ланке. Более 300 видов орхидей, пряности, целебные травы, пальмы, бамбук — лучшей декорации для восточной сказки не придумать. Горячая и сладкая ваниль в аромате встречается с болгарской розой, ирисом, персиком и смородиной. Все это — под легкой карамельной корочкой.

Jardin de Baltchik — ода любимому дворцу королевы Марии Александры Виктории и разбитому вокруг него саду Балчик. Резиденция расположена на Черноморском побережье Болгарии, и неудивительно, что бал здесь правит роза. В аромате она искрится цветочными и древесными оттенками подобно тому, как драгоценности сияют в королевской тиаре.

Завершает путешествие Jardin Sicilien — вся цитрусовая свежесть сицилийского сада, симфония бергамота, грейпфрута и лайма. Вдыхая этот аромат, будто чувствуешь шелест оливковых деревьев, шорох бьющихся о камни теплых волн и ласковые лучи солнца Сицилии.

Подобно муранским мастерам, парфюмеры Maison Maissa создали нечто большее, чем коллекцию ароматов,— галерею произведений искусства, где каждый объект дополняет другой и при этом неповторим.

Наталья Иншакова