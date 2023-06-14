Человек, восхищенный красотой природы, прилагает немалые усилия к тому, чтобы сделать ее еще выразительнее. Так рождаются прекрасные сады, и некоторые из них становятся частью истории. Именно им французские парфюмеры Maison Maissa посвятили свою новую коллекцию Edition Murano.
Коллекция ароматов Edition Murano от Maison Maissa
Фото: Maison Maissa
Она названа в честь муранского стекла, традиция изготовления которого восходит к XIII веку и сохранилась до сих пор. Один из самых знаменитых муранских орнаментов — миллефьори (тысяча цветов), напоминающий летний луг с полевыми цветами. Его до сих пор создают вручную. Коллекция Edition Murano — это россыпь изящных разноцветных флаконов, в каждом из которых заключен свой аромат. А вместе они, как фрагменты мозаики, ведут в путешествие по знаменитым садам мира.
Зеленый, свежий, цитрусовый аромат с морскими нотами, Jardin Majorelle переносит в марокканский Парк Мажорель, где бамбук соседствует с кактусами и бугенвиллиями, а в главном здании, вилле Мажореля, хранятся ткани из личной коллекции Ива Сен-Лорана и изысканные берберские украшения.
Jardin d’Essai — это ботанический сад Алжира, напоенный ароматами белых цветов, розы и персика. В нем можно бродить часами, наслаждаясь сочетанием восточного колорита с буйной нетронутой растительностью. Подобно самому саду, Jardin d’Essai дарит прохладу и покой.
Jardin de Sibenik приглашает прогуляться по тайному монастырскому саду в Шибенике, средневековом хорватском городе с уникальными памятниками архитектуры. Раньше он был частью древней Иллирии, где, по легенде, на Землю спустилась богиня радуги Ирида. Именно поэтому главная нота аромата — нежный пудровый ирис, очаровывающий с первого вдоха. Его обволакивают теплый молочный сандал, нежная роза и пряный розовый перец.
Парфюм Jardin des Tuileries
Фото: Maison Maissa
Jardin des Tuileries напоминает о парижском саде Тюильри, центре притяжения для жителей города. Главные герои здесь — многовековые деревья, и шипрово-древесный аромат рассказывает их историю. Это элегантный, по-настоящему французский парфюм, центральная нота которого — амирис с нежным лимонным шлейфом.
Парфюм Jardin de Peradeniya
Фото: Maison Maissa
Jardin de Peradeniya позволяет окунуться в роскошь и негу королевского сада Перадения, крупнейшего на Шри-Ланке. Более 300 видов орхидей, пряности, целебные травы, пальмы, бамбук — лучшей декорации для восточной сказки не придумать. Горячая и сладкая ваниль в аромате встречается с болгарской розой, ирисом, персиком и смородиной. Все это — под легкой карамельной корочкой.
Jardin de Baltchik — ода любимому дворцу королевы Марии Александры Виктории и разбитому вокруг него саду Балчик. Резиденция расположена на Черноморском побережье Болгарии, и неудивительно, что бал здесь правит роза. В аромате она искрится цветочными и древесными оттенками подобно тому, как драгоценности сияют в королевской тиаре.
Завершает путешествие Jardin Sicilien — вся цитрусовая свежесть сицилийского сада, симфония бергамота, грейпфрута и лайма. Вдыхая этот аромат, будто чувствуешь шелест оливковых деревьев, шорох бьющихся о камни теплых волн и ласковые лучи солнца Сицилии.
Подобно муранским мастерам, парфюмеры Maison Maissa создали нечто большее, чем коллекцию ароматов,— галерею произведений искусства, где каждый объект дополняет другой и при этом неповторим.