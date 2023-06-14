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Живая помощь

Сыворотки от Anne Semonin

Эти продукты не просто средства ухода за кожей, каждый из них — симбиоз науки и природы, произведение высокого косметического искусства.

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Сыворотки от Anne Semonin

Сыворотки от Anne Semonin

Фото: Anne Semonin

Антивозрастная сыворотка для лица, области шеи и декольте

Антивозрастная сыворотка для лица, области шеи и декольте

Фото: Anne Semonin

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Сыворотки от Anne Semonin

Фото: Anne Semonin

Антивозрастная сыворотка для лица, области шеи и декольте

Фото: Anne Semonin

Основа бренда Anne Semonin — это наука, новаторство и любовь к природе. Почти 40 лет назад французский косметолог Анн Семонин заинтересовалась полезными свойствами эфирных масел, минералов, морских экстрактов и олигоэлементов. И привлекла лучших французских ученых к изучению полезных свойств этих ингредиентов, чтобы начать использовать их для создания косметики. Первые средства Семонин сама смешивала в лаборатории. И поняла, что любимые француженками жирные кремы — далеко не самая эффективная форма доставки в кожу полезных веществ. Ей пришла в голову идея сделать текстуру более жидкой — так родились знаменитые сыворотки Anne Semonin, революционный для того времени продукт. Их эффект по достоинству оценили звездные клиентки Анн, в числе которых были Грейс Келли и Катрин Денев: сыворотки быстро впитывались и производили потрясающий эффект. Косметические средства Семонин мгновенно обрели популярность. В 1985 году косметолог зарегистрировала собственный бренд, у которого cегодня множество поклонников во всем мире.

Сыворотки остаются одним из главных продуктов и ноу-хау Anne Semonin. Их формула совершенствуется, но базовые принципы остаются неизменными. Во-первых, индивидуальный подход: Анн всегда знала, что состояние кожи меняется не только в течение жизни, но даже в течение дня. Поэтому косметика должна решать конкретные задачи, а не подбираться в соответствии с паспортным возрастом. Во-вторых, использование новейших достижений науки. Для создания средств Anne Semonin используются активные ингредиенты, максимально эффективно работающие на сохранение молодости и красоты. Наконец, забота о природе. Все экстракты цветов и растений получают экологически безопасным способом, в готовые средства добавляют минимум консервантов (и никогда не тестируют продукцию на животных), а упаковка пригодна для переработки.

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Сыворотка-антиоксидант Oligoanne

Сыворотка-антиоксидант Oligoanne

Фото: Anne Semonin

Увлажняющая сыворотка, повышающая упругость кожи

Увлажняющая сыворотка, повышающая упругость кожи

Фото: Anne Semonin

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Сыворотка-антиоксидант Oligoanne

Фото: Anne Semonin

Увлажняющая сыворотка, повышающая упругость кожи

Фото: Anne Semonin

Каждая сыворотка Anne Semonin решает определенную задачу и помогает достигать видимых результатов. Сыворотка Oligoanne работает как мощный антиоксидант: мгновенно устраняет обезвоженность и насыщает кожу кислородом, очищает и выравнивает тон лица. Благодаря содержанию водоросли хлореллы и обогащенной морской воды Oligoanne заряжает клетки энергией, реминерализирует и защищает от агрессивного воздействия окружающей среды. Сыворотка Tissue увлажняет и повышает упругость кожи, а сочетание розовой воды, гиалуроновой кислоты и экстракта листьев гинкго сокращает поры и матирует. Интенсивно восстанавливающая Phytarosa Serum — «скорая помощь» для кожи, поврежденной солнцем или морозом. Масла кунжута, рисовых отрубей и сои глубоко увлажняют и придают сияние, а экстракты моркови и микроводорослей борются со свободными радикалами. Ночная регенерирующая сыворотка Precious стимулирует клеточное обновление и восстанавливает уставшую и тусклую кожу. А в основе Super Active — смола мирры, подтягивающая кожу и разглаживающая морщины. Сыворотка Active Contour предназначена для зон вокруг глаз и губ. Красные водоросли и масло примулы вечерней увлажняют, повышают эластичность кожи и эффективно подтягивают ее.

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Интенсивно восстанавливающая сыворотка

Интенсивно восстанавливающая сыворотка

Фото: Anne Semonin

Ночная регенерирующая сыворотка

Ночная регенерирующая сыворотка

Фото: Anne Semonin

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Интенсивно восстанавливающая сыворотка

Фото: Anne Semonin

Ночная регенерирующая сыворотка

Фото: Anne Semonin

Каждая сыворотка Anne Semonin — это шедевр, столь же элегантный снаружи, сколь действенный внутри — ведь меньшее женщинам предлагать не стоит.

Наталья Иншакова

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