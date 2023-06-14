Хиты и редкости

Летом всегда хочется обновок. Так почему бы вместе с гардеробом не пополнить и ювелирную шкатулку? Тем более что в бутиках ювелирной марки Mercury новые поступления. Компанию классическим коллекциям и исключительным драгоценным камням составили бриллиантовые броши, которые обещают стать бестселлерами сезона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Mercury, колье Classic, белое золото, центральный бриллиант (44 карат), бриллианты Фото: Mercury Mercury, кольцо Classic, белое золото, центральный бриллиант (10 карат), бриллианты Фото: Mercury Следующая фотография 1 / 2 Mercury, колье Classic, белое золото, центральный бриллиант (44 карат), бриллианты Фото: Mercury Mercury, кольцо Classic, белое золото, центральный бриллиант (10 карат), бриллианты Фото: Mercury

Начнем с бриллианта весом более 44 карат и с уникальными характеристиками чистоты и цвета — главного камня колье из белого золота из коллекции Classic. Такой камень станет не просто удачной долгосрочной инвестицией — бриллианты с редкими характеристиками постоянно растут в цене,— но и привлечет внимание всех окружающих к той, что решится его надеть. Этим приемом воспользовалась актриса Элизабет Тейлор, попросив оформить бриллиант «Тейлор-Бёртон» весом 69,42 карата, подаренный ей Ричардом Бёртоном в 1969 году, в колье с другими, более мелкими бриллиантами. В этом колье актриса появилась на церемонии вручения премии «Оскар» в 1970 году и вызвала всеобщее восхищение. К слову, один из самых знаменитых драгоценных камней в истории человечества, голубой бриллиант «Хоуп» весит чуть больше, чем бриллиант в колье Mercury,— 45,52 карата — и также оформлен в колье. Увидеть его можно на экспозиции Музея естественной истории при Смитсоновском институте в Вашингтоне.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Mercury, браслет Classic, белое золото, бриллианты Фото: Mercury Mercury, кольцо Classic, белое золото, центральный бриллиант (10,5 карат), бриллианты Фото: Mercury Mercury, брошь Classic, белое золото, бриллианты Фото: Mercury Следующая фотография 1 / 3 Mercury, браслет Classic, белое золото, бриллианты Фото: Mercury Mercury, кольцо Classic, белое золото, центральный бриллиант (10,5 карат), бриллианты Фото: Mercury Mercury, брошь Classic, белое золото, бриллианты Фото: Mercury

Но если колье больше открыто взорам окружающих, чем его владелицы, то бриллиантом в кольце его обладательница может любоваться и сама. В кольце Mercury из коллекции Classic из белого золота центральный бриллиант круглой огранки весит больше 10,5 карата, обладает характеристикой Triple Excellent, то есть идеальными полировкой, симметрией и огранкой. Mercury привлекает к сотрудничеству лучших специалистов — драгоценные камни для украшений отбирают профессиональные геммологи. Поэтому в витринах бутиков бренда есть экземпляры, подобных которым в России больше нигде не встретить. Таков, например, центральный бриллиант огранки «изумруд» весом 10 карат в еще одном кольце Mercury из коллекции Classic из белого золота. Бриллианты изумрудной огранки установлены и в теннисном браслете из коллекции Classic из белого золота, каждый из них весит 1 карат и имеет собственный сертификат GIA.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Mercury, колье, кольцо и браслет Flower, белое золото, сапфиры, бриллианты Фото: Mercury Mercury, колье Flower, белое золото, бриллианты Фото: Mercury Следующая фотография 1 / 2 Mercury, колье, кольцо и браслет Flower, белое золото, сапфиры, бриллианты Фото: Mercury Mercury, колье Flower, белое золото, бриллианты Фото: Mercury

Тем же, кто ищет украшения с бриллиантами, чтобы преподнести их в подарок этим летом, стоит обратить внимание на коллекцию Flower, одну из первых и основных линеек украшений Mercury. Ее главный мотив — цветок, лепестками которому служат пять грушевидных бриллиантов. Колье и браслет Flower собраны из многочисленных соцветий, а на серьгах-пусетах и кольце один цветок, зато его лепестки бывают не только бриллиантовыми, но и сапфировыми или изумрудными. Среди последних поступлений в бутики Mercury обращают на себя внимание броши в виде стрекозы из белого золота, инкрустированной бриллиантами общим весом три карата, и пера. В ближайшее время ожидается поступление бриллиантовых бабочек и рыбки. Каждая брошь выпускается ограниченной серией и станет эффектным дополнением летнего образа.

Сергей Данилян