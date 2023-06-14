Хиты и редкости

Летом всегда хочется обновок. Так почему бы вместе с гардеробом не пополнить и ювелирную шкатулку? Тем более что в бутиках ювелирной марки Mercury новые поступления. Компанию классическим коллекциям и исключительным драгоценным камням составили бриллиантовые броши, которые обещают стать бестселлерами сезона.
Начнем с бриллианта весом более 44 карат и с уникальными характеристиками чистоты и цвета — главного камня колье из белого золота из коллекции Classic. Такой камень станет не просто удачной долгосрочной инвестицией — бриллианты с редкими характеристиками постоянно растут в цене,— но и привлечет внимание всех окружающих к той, что решится его надеть. Этим приемом воспользовалась актриса Элизабет Тейлор, попросив оформить бриллиант «Тейлор-Бёртон» весом 69,42 карата, подаренный ей Ричардом Бёртоном в 1969 году, в колье с другими, более мелкими бриллиантами. В этом колье актриса появилась на церемонии вручения премии «Оскар» в 1970 году и вызвала всеобщее восхищение. К слову, один из самых знаменитых драгоценных камней в истории человечества, голубой бриллиант «Хоуп» весит чуть больше, чем бриллиант в колье Mercury,— 45,52 карата — и также оформлен в колье. Увидеть его можно на экспозиции Музея естественной истории при Смитсоновском институте в Вашингтоне.
Но если колье больше открыто взорам окружающих, чем его владелицы, то бриллиантом в кольце его обладательница может любоваться и сама. В кольце Mercury из коллекции Classic из белого золота центральный бриллиант круглой огранки весит больше 10,5 карата, обладает характеристикой Triple Excellent, то есть идеальными полировкой, симметрией и огранкой. Mercury привлекает к сотрудничеству лучших специалистов — драгоценные камни для украшений отбирают профессиональные геммологи. Поэтому в витринах бутиков бренда есть экземпляры, подобных которым в России больше нигде не встретить. Таков, например, центральный бриллиант огранки «изумруд» весом 10 карат в еще одном кольце Mercury из коллекции Classic из белого золота. Бриллианты изумрудной огранки установлены и в теннисном браслете из коллекции Classic из белого золота, каждый из них весит 1 карат и имеет собственный сертификат GIA.
Тем же, кто ищет украшения с бриллиантами, чтобы преподнести их в подарок этим летом, стоит обратить внимание на коллекцию Flower, одну из первых и основных линеек украшений Mercury. Ее главный мотив — цветок, лепестками которому служат пять грушевидных бриллиантов. Колье и браслет Flower собраны из многочисленных соцветий, а на серьгах-пусетах и кольце один цветок, зато его лепестки бывают не только бриллиантовыми, но и сапфировыми или изумрудными. Среди последних поступлений в бутики Mercury обращают на себя внимание броши в виде стрекозы из белого золота, инкрустированной бриллиантами общим весом три карата, и пера. В ближайшее время ожидается поступление бриллиантовых бабочек и рыбки. Каждая брошь выпускается ограниченной серией и станет эффектным дополнением летнего образа.