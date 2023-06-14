Море волнуется

Все драгоценные камни можно условно разделить на две категории. Одни хочется носить лишь после захода солнца, другие — с утра до вечера и желательно каждый день. Особенно летом. Аквамарины и турмалины параиба оттенков морской воды относятся ко второй категории. Российская ювелирная компания Parure Atelier предлагает убедиться в этом на индивидуальной примерке.
Турмалины параиба стали одними из самых востребованных драгоценных камней в мире всего за несколько десятилетий. Впервые обнаруженные в 1980-х годах в холмах бразильского штата Параиба, они вызвали всеобщее восхищение своим неоново-ярким бирюзово-зеленым оттенком. А в 2003 году на рынок вышли светящиеся зелено-голубые турмалины, добытые в богатых медью горах Мозамбика и Нигерии и очень похожие на бразильские. Невооруженным глазом одни от других не отличить, и даже под микроскопом трудно заметить разницу. Но если различия в цвете и содержании меди в африканских и бразильских камнях можно обсуждать бесконечно, то различия в цене и доступности очевидны. Бразильские рудники почти полностью истощены, и любые новые находки, как правило, небольшого размера, тогда как африканские месторождения изобильны — пятикаратные экземпляры здесь не редкость. Поэтому цена на бразильские турмалины параиба значительно выше.
В собрании Parure Atelier большой выбор турмалинов параиба с африканских месторождений. Они разных оттенков и огранок, установлены в кольца, серьги и колье. А для ценителей есть бразильский экземпляр весом 5,69 карата высочайшей категории «Превосходный» (Superior) по классификации швейцарской геммологической лаборатории Gubelin. Происхождение камня подтверждают сертификаты GIA и GRS.
Что касается аквамаринов, то с ними человечество знакомо вот уже три тысячи лет. Как и все древние минералы, они окружены мифами и легендами. Римляне верили, что лягушка, вырезанная из аквамарина, превращает врагов в друзей, а грекам, которые отправлялись в плавание, этот камень служил талисманом. Его название переводится с латинского как «морская вода», а полупрозрачный оттенок навевает мечты о летнем отдыхе. Как и изумруд, аквамарин относится к семейству бериллов, и его цвет может варьироваться от почти прозрачного синего до интенсивного сине-зеленого или бирюзового. Наиболее ценными считаются интенсивно-синие аквамарины из Бразилии, но этот драгоценный камень добывают также в Кении, Нигерии, на Мадагаскаре, Шри-Ланке, в Замбии, Танзании, Пакистане, Афганистане и России.
Аквамарины крупного размера роскошно смотрятся в огранке «груша» или «изумруд» — ювелиры Parure Atelier вставили их в кольца из белого золота с бриллиантами. Хороши они и в огранке «сердце», особенно в серьгах из белого золота с бриллиантами.
В Parure Atelier все и всегда начинается с камня — у компании благодаря международному штату геммологов самая большая в России коллекция цветных драгоценных минералов. Ювелиры предлагают сначала выбрать свой камень, а затем вместе создать из него ювелирное украшение индивидуального дизайна.