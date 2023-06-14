Виды на Москву

Летний отпуск многие планируют провести в столице. Оксана Леоненко, генеральный менеджер Карлтон Москва, рассказала, что предложит отель гостям этим летом.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Генеральный менеджер Карлтон Москва Оксана Леоненко

Фото: пресс-служба The Ritz-Carlton Генеральный менеджер Карлтон Москва Оксана Леоненко

Фото: пресс-служба The Ritz-Carlton

— Какие новшества ждут постояльцев Карлтон Москва в наступившем сезоне?

— Мы приготовили для гостей много прекрасного. Например, номера с приватными террасами, которые с мая по сентябрь — абсолютные хиты среди всего многообразия категорий номеров отеля. Президентский люкс с видом на оживленную Тверскую улицу, расположенный на десятом этаже, имеет собственную террасу площадью почти 100 кв. м. А номера с террасой с видом на Кремль — лучший выбор для романтических свиданий, свадеб и встречи рассвета над Красной Площадью; правда, эти номера почти всегда заняты, поэтому их нужно бронировать заранее.

— Существенным бонусом является то, что гости этих номеров получают доступ в приватную клубную гостиную, которая находится на одиннадцатом этаже отеля и представляет собой лаунж с отдельной консьерж-службой и пятью презентациями еды и напитков в течение дня. Дополнить отдых предлагается спа-ритуалами водными процедурами в бассейне, инкрустированном кристаллами Сваровски, которые играют в свете солнечных лучей, проникающих сквозь прозрачный купол. Вкупе с атмосферой террасы это даст полное ощущение пребывания на роскошном курорте, не покидая столицы.

— Что отель приготовил для гурманов?

— С приходом лета в Москве начинается сезон вечеринок, поэтому большим спросом пользуются поздние завтраки. В The Carlton Lounge & Bar в течение всего дня подают разнообразные завтраки, от каши из киноа на кокосовом молоке с ягодами и семенами льна до блюда от шефа — круассана с крабом с хрустящим салатом из фенхеля и огурца.

А за изысканной едой и напитками приглашаем в наш ресторан O2 Lounge, который находится на крыше отеля. Устроиться можно на просторной террасе ресторана с панорамным видом на город. Гастрономические ужины готовят шеф-повара Мартин Репетто и Тома Колетт. К выбранным блюдам, будь то карпаччо из креветок или осьминога, мильфей из улиток или бургер с фуа-гра, сомелье Антон Галкин подберет идеальную винную пару. А к десерту сезона — сладкому персику в мелиссе с фисташками — бармены предложат коктейли, названные в честь уникальных мест России: в барной карте представлены «Куршская коса», «Териберка» и даже «Оймякон».

— Будут ли этим летом проходить знаменитые вечерники на крыше Карлтон Москва?

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран На крыше отеля Карлтон Москва

Фото: The Ritz-Carlton На крыше отеля Карлтон Москва

Фото: The Ritz-Carlton

— Конечно! Весь теплый сезон гостей будут радовать наши фирменные вечеринки с известными артистами и диджеями. Терраса O2 Lounge утопает в кустарниках и цветах, где к жимолости, сирени, спирее и другим растениям в этом году добавился еще и вьющийся виноград. На террасе есть сцена, лежаки, открытая кухня, открытый бар — в общем, все, что нужно для запоминающегося мероприятия любого формата. А главное ее достоинство — живописные виды на город и лучшие закаты в столице.

— В период летних каникул в Москву приезжает много семей с детьми. Есть ли у отеля специальное предложение для таких гостей?

— Да, оно называется «Семейное приключение». Мы предлагаем семьям смежные номера. На второй стандартный номер, где проживают дети, цена на 50% ниже. В нем мы устанавливаем детскую палатку, чтобы малыши почувствовали себя настоящими путешественниками. А за ужином бармен научит юных гостей готовить безалкогольные коктейли.

Консьержи помогут составить интересный маршрут для отдыха согласно пожеланиям каждого члена семьи. Центр национальных конных традиций на ВДНХ, где есть музей, конный театр и демонстрационная конюшня, парк аттракционов под открытым небом «Сказка», прогулка по уникальному спортивному кластеру Лужников, гольф-турнир или водное приключение на частной яхте — в Москве есть развлечения на любой вкус.

Семьям, которые приобретают пакет «Семейное приключение», гарантирован поздний выезд и по запросу оказывается помощь в упаковке багажа.

— Что изменилось в Карлтон Москва с прошлого года?

— В прошлом году в отеле завершилась реновация, затем прошел ребрендинг, открылась новая глава в истории отеля, однако, как и раньше, у нас поддерживается высокая культура гостеприимства: уже 16 лет Карлтон Москва предлагает гостям безупречный сервис. Для иностранных делегаций, путешественников и бизнесменов из стран Азии, Ближнего Востока, Европы и Америки наш опытный персонал, как и прежде, стремится создать идеальные условия пребывания, адаптируя некоторые опции меню под их привычки и вкусы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В бассейне отеля Карлтон Москва

Фото: пресс-служба The Ritz-Carlton В бассейне отеля Карлтон Москва

Фото: пресс-служба The Ritz-Carlton

Мы по-особенному относимся к нашим постоянным гостям, поэтому в конце прошлого года запустили программу лояльности The Carlton Elite. В ней шесть уровней: «Базовый», «Серебряный», «Золотой», «Платиновый», «Титановый» и «Амбассадор». Проживая в отеле, гости накапливают баллы, за каждый новый статус получая определенный набор привилегий с возможностью повышения категории номера и другими бонусами.

Беседовала Кира Васильева