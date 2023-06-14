По всей форме

Компания Henderson прочно занимает нишу формального и повседневного гардероба для мужчин. У дома моды есть салоны в России и Армении, сервис индивидуального пошива Henderson Su Misura, а в этом году открылся Центральный флагманский салон Henderson на Кузнецком Мосту.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Открытие Центрального флагманского салона Henderson в центре Москвы на Кузнецком Мосту

Фото: Henderson Открытие Центрального флагманского салона Henderson в центре Москвы на Кузнецком Мосту

Фото: Henderson

В этом году празднует тридцатилетие дом моды Henderson, основная продукция которого — мужская одежда для мероприятий разного уровня формальности. Рабочие встречи, поездки в офис, неофициальные встречи с партнерами и друзьями или, наоборот, ужин со строгим дресс-кодом — Henderson со дня основания старается соответствовать всем запросам клиентов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Гости на открытии Центрального флагманского салона Henderson в Москве

Фото: Henderson Гости на открытии Центрального флагманского салона Henderson в Москве

Фото: Henderson

В мае этого года дом моды Henderson открыл Центральный флагманский салон в исторически модном месте столицы, в самом центре Москвы — на Кузнецком Мосту. Для размещения салона компания приобрела особняк, построенный в 1882 году Александром Каминским, семейным архитектором Третьяковых, который, кстати, проектировал первое здание Третьяковской галереи. Ранее в этом особняке размещались магазины крупных западных брендов, а сейчас в Центральном флагманском салоне Henderson на площади более 1000 кв. м представлена летняя коллекция SS 2023, которая включает в себя линии Formal (классический стиль), Smart Casual (элегантный стиль), Casual (повседневный стиль), Active & Home Wear (спортивный стиль и домашняя одежда), а также косметику Henderson Smart Care и парфюмерию Henderson Pour Homme.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото из лукбука новой весенне-летней коллекции Henderson

Фото: Henderson Фото из лукбука новой весенне-летней коллекции Henderson

Фото: Henderson

Помимо широкого ассортимента и исключительного сервиса в Центральном флагманском салоне также представлена услуга индивидуального пошива Henderson Su Misura, где вместе с портным-стилистом можно создать рубашку, пиджак, костюм или пальто по индивидуальным меркам. Эту услугу дом моды Henderson запустил в 2017 году. Задачей было удовлетворить запрос на строго формальный дресс-код и привлечь клиентов, давно отказавшихся от покупки готовых костюмов. Для них Henderson создает идеальной посадки изделия, которые шьются по принципу Made-to-Measure (в переводе с английского — «сделанные по меркам»). У портного Henderson Su Misura есть заготовки базовых моделей пиджаков и брюк. Клиент их примеряет, портной делает замеры. Затем оговариваются подробности: состав, фактура и рисунок ткани, отделка, подкладка, фурнитура и так далее. Пошив костюма в Henderson Su Misura занимает до пяти недель — в зависимости от сложности работы и количества деталей, а изготовление рубашки — до трех недель. Сейчас дом моды Henderson расширяет свою клиентскую базу: там можно заказать пошив и женской рубашки.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото из лукбука новой весенне-летней коллекции Henderson

Фото: Henderson Фото из лукбука новой весенне-летней коллекции Henderson

Фото: Henderson

Henderson также поддерживает российский спорт. Например, в 2010 году дом моды стал официальным партнером Федерации хоккея России. Уже больше десяти лет Henderson отвечает за парадный гардероб игроков, представителей тренерского штаба и администрации ФХР, в том числе президента федерации Владислава Третьяка. В изделиях Henderson представители ФХР появляются на всех официальных мероприятиях.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото из лукбука новой весенне-летней коллекции Henderson

Фото: Henderson Фото из лукбука новой весенне-летней коллекции Henderson

Фото: Henderson

За 30 лет дом моды Henderson создал большую торговую сеть: более 160 монобрендовых салонов в Москве, Санкт-Петербурге, Краснодаре, Красноярске, Екатеринбурге, Ростове-на-Дону и других городах России. И это только начало.

Элла Щукина