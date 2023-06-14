Сезонная капсула

Итальянская марка обуви, аксессуаров и верхней одежды Geox выбрала амбассадора в России — актрису и телеведущую Юлию Высоцкую. Это назначение было отмечено представлением совместной капсульной коллекции, которая включает несколько моделей летней обуви и летнюю сумку кросс-боди.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Амбассадор итальянской марки обуви, аксессуаров и верхней одежды Geox Юлия Высоцкая представила капсульную летнюю коллекцию бренда

Фото: Geox & Julia Vysotskaya Амбассадор итальянской марки обуви, аксессуаров и верхней одежды Geox Юлия Высоцкая представила капсульную летнюю коллекцию бренда

Фото: Geox & Julia Vysotskaya

В коллекцию вошла обувь как для города, так и для отдыха. Городская часть линейки подойдет не только для важных встреч, но и для прогулок или вечеринок на открытом воздухе. Модель New Eraklia — замшевые босоножки на удобном каблуке высотой 9 см. Модель представлена в двух цветах: лавандовом — с тонким ремешком на щиколотке и коньячном — с шелковым платком вместо ремешка. Модель Palmaria, названная в честь острова в Лигурийском море,— это замшевые классические лоферы на дышащей подошве, они отлично подойдут для лета в городе. Лоферы можно носить как с джинсами и шортами, так и с легкими брюками. К городской линейке относится и модель Spherica — кроссовки, верх которых также выполнен из замши. Это одна из самых известных спортивных моделей Geox, подошва их изготовлена по технологии Zero Shock Pads. Это система амортизации, которая равномерно распределяет нагрузку и позволяет не уставать даже при долгой ходьбе.

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Для отдыха на побережье или прогулок по южному городу предназначены другие модели. Например, Lampedusa — хлопковые эспадрильи на джутовой подошве, классика летнего образа. Эспадрильи стоит носить с легкой одеждой из шелка, льна и тонкого хлопка. Босоножки Naileen на тонкой подошве украшены тем же «морским» принтом, что и другие модели коллекции. Такие босоножки отлично подойдут к свободному платью или легкой длинной юбке. Еще одна модель, босоножки Panarea, представлены в двух версиях — закрытой и открытой. Верхняя часть выполнена из хлопка с кожаными вставками и ремешком или завязкой на щиколотках. Подошва — танкетка из джута. Такие босоножки на каблуке можно надеть на ужин или вечеринку — лучше всего они подойдут к длинному платью.

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В коллекция Geox & Julia Vysotskaya есть не только обувь, но и сумка кросс-боди Palmaria. Внешняя часть сумки сделана из кожи, внутренняя — из замши. Модель дополнена шелковым платком с морским принтом — таким же, как на босоножках New Eraklia. Сумка подойдет как к офисному образу, так и к неформальной комбинации белой футболки, голубых джинсовых и базовых кед.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Обувь из капсульной летней коллекции Geox & Julia Vysotskaya Фото: Geox & Julia Vysotskaya Обувь из капсульной летней коллекции Geox & Julia Vysotskaya Фото: Geox & Julia Vysotskaya Следующая фотография 1 / 2 Обувь из капсульной летней коллекции Geox & Julia Vysotskaya Фото: Geox & Julia Vysotskaya Обувь из капсульной летней коллекции Geox & Julia Vysotskaya Фото: Geox & Julia Vysotskaya

Юлия Высоцкая, работая над коллекцией, придумывала дизайн моделей. Все они выполнены из дышащих, водоотталкивающих и технологичных материалов Geox, которые защищают от жары или осадков. Совместная линейка уже поступила в продажу, вещи можно приобрести в бутиках и на сайте Geox.

Илья Петрук