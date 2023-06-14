Инвестиции в недвижимость перестали быть исключительно вложениями в «квадратные метры». Покупатели сейчас выбирают эксклюзивные варианты, аналогов которым в России нет и не будет. Ведь элитное жилье — не просто помещение для проживания, это и выбор своего наследия.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Комплекс резиденций Armani/Casa Moscow Residences

Фото: Vos`hod Комплекс резиденций Armani/Casa Moscow Residences

Фото: Vos`hod

В сегменте московской недвижимости эксклюзивного формата очевидным фаворитом является комплекс резиденций Armani/Casa Moscow Residences в Старомонетном переулке, рядом с Третьяковской галереей, который реализует девелопер коллекционной недвижимости VOS'HOD. Проект находится в высокой стадии готовности: выдача ключей состоится уже летом 2024 года. Сейчас ведется облицовка фасада натуральным камнем Aero Cream и подготовка к финишной отделке. Дизайн интерьеров квартир и мест общего пользования разработан бюро интерьеров Armani/Casa под художественным руководством Джорджо Армани.

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Фото: Vos`hod Комплекс резиденций Armani/Casa Moscow Residences

Фото: Vos`hod

Это единственный в России проект, реализуемый в сотрудничестве с Армани. И уникален он не только архитектурой. В ДНК проекта отражен секрет успеха бренда Armani — внимание к деталям. Дубовый паркет, шелковые обои, полы из итальянского мрамора, натуральные ткани, дверные порталы из ценных пород дерева — такая отделка подошла бы для самого богатого флорентийского палаццо. Роскошь материалов уравновешивают простые линии, утонченные пропорции и сдержанные оттенки мебели, современная техника и аксессуары. В интерьер от Джорджо Армани легко впишется как классическое, так и современное произведение искусства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Комплекс резиденций Armani/Casa Moscow Residences

Фото: Vos`hod Комплекс резиденций Armani/Casa Moscow Residences

Фото: Vos`hod

В комплексе Armani/Casa Moscow Residences 24 резиденции с панорамным остеклением, их площадь от 157 до 263 кв. м. Кроме того, представлено три пентхауса площадью 238–421 кв. м с приватными террасами, оснащенными системами автоматического обогрева в зимнее время. С террас открывается вид на соседний район.

Резидентам круглосуточно доступен сервис категории «пять звезд». Valet parking, программа привилегий, консьерж, который не только вызовет такси, примет посылку или отправит вещи в химчистку, но и организует выгул домашних питомцев, позаботится о технической поддержке дома и выполнит необходимые поручения. Для персонала и доставки грузов предусмотрены отдельный служебный лифт и сервисные зоны. Есть комнаты для личной охраны и водителей, колясочные и зона приема посылок. Особое внимание уделяется инженерным решениям и технологиям «умного дома». Все инженерные системы — от ведущих мировых производителей, включая лифты Thyssen, кондиционирование с увлажением Daikin, приточную вентиляцию с многоступенчатой очисткой Euroclima и многое другое. В резиденциях будет установлена система очистки и магнитной обработки воды, снижающая ее жесткость.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Комплекс резиденций Armani/Casa Moscow Residences

Фото: Vos`hod Комплекс резиденций Armani/Casa Moscow Residences

Фото: Vos`hod

Во внутреннем дворе все растения — с низким аллергенным статусом, а тротуары — с подогревом для комфортных прогулок в холодное время года.

Через год резиденты Armani/Casa Moscow Residences смогут начать переезд в свой новый дом.

Арина Савина