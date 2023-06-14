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Винтажное место

Гранд Отель Мойка 22

Съездить в любимый москвичами Санкт-Петербург — всегда отличная идея. Особенно если вам просто необходимо перезагрузиться, забыв про надоевшую офисную рутину и переключившись на культурную жизнь второй столицы. Планируя такую поездку, очень важно правильно выбрать место проживания. Пожалуй, один из лучших вариантов — Гранд Отель Мойка 22.

В ресторане отеля Гранд Отель Мойка 22.

В ресторане отеля Гранд Отель Мойка 22.

Фото: Kempinski

В ресторане отеля Гранд Отель Мойка 22.

Фото: Kempinski

Международный музыкальный фестиваль «Звезды белых ночей» в Мариинском театре, выставки в Эрмитаже (новые экспозиции или постоянная, но оттого не менее блестящая выставка импрессионистов в Главном штабе), мировые балетные и оперные премьеры в лучших театрах, авторские маршруты и экскурсии по крышам — вариантов культурного времяпрепровождения, помимо посещения лучших ресторанов города, множество.

В ресторане отеля Гранд Отель Мойка 22.

В ресторане отеля Гранд Отель Мойка 22.

Фото: Kempinski

В ресторане отеля Гранд Отель Мойка 22.

Фото: Kempinski

Стоит прислушаться к мнению консьержей отеля и отправиться в Манеж Малого Эрмитажа на выставку «ОТМА и Алексей. Дети последнего российского императора», посвященную детям Николая II. Личные вещи и костюмы, игрушки, книги, архивные документы и редкие фотографии, дневники, рисунки — свидетели повседневной жизни четырех великих княжон и их брата, наследника трона. А в Малой церкви Зимнего дворца рекомендуем посетить выставку «Русский стиль в искусстве. От Николая I до Николая II». В живописи, графике, мебели, изделиях из фарфора, стекла, металла, дерева, серебра, в костюмах и тканях — везде ощутим дух той эпохи.

В номере отеля Гранд Отель Мойка 22.

В номере отеля Гранд Отель Мойка 22.

Фото: Kempinski

В номере отеля Гранд Отель Мойка 22.

Фото: Kempinski

Сам Гранд Отель Мойка 22, занимающий построенный в двух шагах от Дворцовой площади и Эрмитажа по проекту архитектора Василия Фон Витта особняк 1853 года, не уступает по красоте интерьера музеям. Его внутреннее убранство оформлено предметами антиквариата и произведениями искусства. Внимательного изучения заслуживает картинная галерея с живописными полотнами мастеров из Фландрии и Швеции (XVII века), Франции (XVIII века), а также винтажные предметы мебели. Картинами и гравюрами украшены не только общественные зоны отеля, но и большинство номеров.

В коллекции люксов отеля приоритетного внимания гостей заслуживают фирменные двухкомнатные номера «Мойка 22» и огромные «Люкс Гранд Делюкс». Если их объединить, получатся трехкомнатные апартаменты с двумя спальнями. Отделка этих комнат, как и интерьеры всего отеля, выполнена в сочетании кобальтовых, голубых, серых и песочных тонов. Этот классический стиль позаимствован из оформления аристократических особняков прошлых веков. Напоминания о них в отеле встречаются буквально на каждом шагу: резная ширма работы французских мастеров конца XVII века, этажерка в стиле Людовика XV, книжные шкафы в стиле Георга III, японские изображения цветущих растений на стекле и английские литографии фруктов конца XIX века.

В номере отеля Гранд Отель Мойка 22.

В номере отеля Гранд Отель Мойка 22.

Фото: Kempinski

В номере отеля Гранд Отель Мойка 22.

Фото: Kempinski

Весомым аргументом в пользу того, чтобы не откладывать путешествие в долгий ящик, станут специальные предложения от руководства отеля. Например, при путешествии с детьми и бронировании от двух ночей номера категории «Делюкс» и выше второй номер для детей категории «Супериор» будет предоставлен бесплатно. При бронировании двух ночей в люксе третью можно получить бесплатно, а заодно «ранний заезд», «поздний выезд» и завтрак. Если же вы решите задержаться дольше, чем на три ночи, отель предложит скидку на проживание — 10–15% от лучшей цены дня. А со специальным предложением «Раннее бронирование» (действует минимум за 15 дней до даты заезда) и скидкой 20% на проживание можно начинать планировать поездку уже сегодня.

Александр Пигарев

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