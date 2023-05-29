Два человека ранены в ходе столкновений сил НАТО с представителями сербской общины в Косово

В результате столкновений представителей партии косовских сербов «Сербский список» с полицией Косово и международными силами под эгидой НАТО (KFOR) в городе Звечан ранены два человека, сообщает сербская газета «Вечерние новости» со ссылкой на своего корреспондента.
По информации издания, сербы протестуют перед зданием муниципалитета Звечан. Как сообщил корреспондент «Вечерних новостей», военнослужащие KFOR попытались утащить внутрь своего кордона вице-президента «Сербского списка» Игоря Симича.
После этого в толу протестующих бросили более 30 светошумовых гранат и началось распыление слезоточивого газа, передает газета. В издании заявили, что косовская полиция открыла огонь.
Ранее сегодня, 29 мая, силы KFOR заблокировали подходы к зданиям городских администраций муниципалитетов Звечан, Лепосавич и Зубин-Поток. Также блокирован мост через реку Ибар, разделяющий албанскую и сербскую часть Косовска-Митровицы.
Несколько тысяч сербов протестуют на севере Косово и Метохии против новоизбранных албанских мэров. Ранее в четырех муниципалитетах на севере Косово и Метохии состоялись выборы в органы местного самоуправления. Сербы, преимущественно проживающие в этих районах, выборы бойкотировали. Партийные лидеры предупредили, что «с 1 июня сербы будут защищать себя от репрессий косовского правительства всеми доступными средствами».
Согласно конституции Сербии, территория Республики Косово является частью Республики Сербия и входит в ее состав как Автономный край Косово и Метохия.
26 мая Косовская полиция разогнала с помощью спецсредств группу сербов, пытавшихся не допустить в здания местных администраций мэров-албанцев, вступивших накануне в должность. Президент Сербии Александр Вучич приказал привести армию в повышенную боеготовность и выдвинуть ее к границе с Косово.
О развитии ситуации — в материале «Ъ» «Сербы померились митингами».