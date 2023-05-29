Два человека ранены в ходе столкновений сил НАТО с представителями сербской общины в Косово

В результате столкновений представителей партии косовских сербов «Сербский список» с полицией Косово и международными силами под эгидой НАТО (KFOR) в городе Звечан ранены два человека, сообщает сербская газета «Вечерние новости» со ссылкой на своего корреспондента.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Венгерские солдаты KFOR у входа в здание муниципалитета в городе Звечан, Косово, 29 мая 2023 года Фото: Reuters / Valdrin Xhemaj NO RESALES. NO ARCHIVES. Фото: Reuters / Valdrin Xhemaj NO RESALES. NO ARCHIVES. Фото: Reuters / Valdrin Xhemaj NO RESALES. NO ARCHIVES. Следующая фотография 1 / 3 Венгерские солдаты KFOR у входа в здание муниципалитета в городе Звечан, Косово, 29 мая 2023 года Фото: Reuters / Valdrin Xhemaj NO RESALES. NO ARCHIVES. Фото: Reuters / Valdrin Xhemaj NO RESALES. NO ARCHIVES. Фото: Reuters / Valdrin Xhemaj NO RESALES. NO ARCHIVES.

По информации издания, сербы протестуют перед зданием муниципалитета Звечан. Как сообщил корреспондент «Вечерних новостей», военнослужащие KFOR попытались утащить внутрь своего кордона вице-президента «Сербского списка» Игоря Симича.

После этого в толу протестующих бросили более 30 светошумовых гранат и началось распыление слезоточивого газа, передает газета. В издании заявили, что косовская полиция открыла огонь.

Ранее сегодня, 29 мая, силы KFOR заблокировали подходы к зданиям городских администраций муниципалитетов Звечан, Лепосавич и Зубин-Поток. Также блокирован мост через реку Ибар, разделяющий албанскую и сербскую часть Косовска-Митровицы.

Несколько тысяч сербов протестуют на севере Косово и Метохии против новоизбранных албанских мэров. Ранее в четырех муниципалитетах на севере Косово и Метохии состоялись выборы в органы местного самоуправления. Сербы, преимущественно проживающие в этих районах, выборы бойкотировали. Партийные лидеры предупредили, что «с 1 июня сербы будут защищать себя от репрессий косовского правительства всеми доступными средствами».

Согласно конституции Сербии, территория Республики Косово является частью Республики Сербия и входит в ее состав как Автономный край Косово и Метохия.

26 мая Косовская полиция разогнала с помощью спецсредств группу сербов, пытавшихся не допустить в здания местных администраций мэров-албанцев, вступивших накануне в должность. Президент Сербии Александр Вучич приказал привести армию в повышенную боеготовность и выдвинуть ее к границе с Косово.

О развитии ситуации — в материале «Ъ» «Сербы померились митингами».

Эрдни Кагалтынов