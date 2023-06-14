Искусство принимать гостей

Даже бывалых, многое повидавших постояльцев первый российский гранд-отель, которому без малого 150 лет, удивляет сервисом, комфортом и общей атмосферой.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Гости Гранд Отеля Европа на речной прогулке

Фото: предоставлено PrincipePrPrive Гости Гранд Отеля Европа на речной прогулке

Фото: предоставлено PrincipePrPrive

Номера Гранд Отеля Европа видели и монархов, и королей сцены. Людям искусства могла бы быть посвящена отдельная глава истории отеля: тут останавливались Чайковский, Паваротти, Элтон Джон, обедали Маяковский и Тургенев, бывали Раневская, Ахматова, Стравинский, Прокофьев, Шостакович.

Именем Достоевского, который не раз останавливался в отеле, назван номер, из окон которого видны перекресток Итальянской и Михайловской улиц и площадь Искусств: Русский музей, храм Спаса-на-Крови и Михайловский театр. Номера с террасами, выходящими на площадь, особенно популярны в летний сезон. Здесь можно сервировать завтраки или ужины с прекрасным видом на город.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В ресторане Гранд Отеля Европа

Фото: PrincipePrPrive В ресторане Гранд Отеля Европа

Фото: PrincipePrPrive

Поужинать можно и в менее камерной обстановке. «Вечер Чайковского» — ужин-концерт при свечах — устраивают дважды в месяц по пятницам в парадном зале ресторана «Европа» со старинными витражами и живописным стеклянным плафоном потолка. Апофеоз программы — балетные выступления: па-де-де феи Драже и принца Оршада из балета «Щелкунчик» и «Белое адажио» из «Лебединого озера».

Со среды по субботу ресторан «Европа» проводит ужины при свечах с живой музыкой, а дважды в месяц по воскресеньям — бранчи с меню из 80 блюд. Этой традиции в нынешнем году будет 30 лет, по такому поводу бранчи готовят с участием приглашенных шефов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Чаепитие в ресторане при Гранд Отеле Европа

Фото: PrincipePrPrive Чаепитие в ресторане при Гранд Отеле Европа

Фото: PrincipePrPrive

Дань русскому пристрастию к послеобеденному чаю отдает кафе «Мезонин», которое располагается в атриуме отеля. Чай подают с 14 до 18 часов в сопровождении блинчиков с красной икрой и сметаной, ассорти мини-сэндвичей и миниатюрных десертов на изящной серебряной этажерке. Антураж — яркий сервиз с позолотой и фольклорными мотивами «Красный петух» Императорского фарфорового завода и кружевные скатерти с салфетками возрожденного промысла сквозной вышивки «Крестецкая строчка».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дворец князя Владимира

Фото: предоставлено PrincipePrPrive Дворец князя Владимира

Фото: предоставлено PrincipePrPrive

С пользой и удовольствием провести время вне отеля его гостям помогут консьержи. Они организуют прогулки по Неве на настоящем венецианском катере, построенном из красного дерева, экскурсии во дворец великого князя Владимира на Дворцовой набережной, которые проводит хранитель коллекции. А 14 августа у ценителей музыки будет возможность попасть на концерт летнего фортепианного фестиваля Pianissimo в Большом итальянском просвете Эрмитажа, где молодые пианисты из разных стран выступят в окружении живописных полотен старых мастеров.

Подготовка к концерту летнего фортепианного фестиваля Pianissimo в Эрмитаже

Фото: предоставлено PrincipePrPrive

Кстати, при бронировании двух ночей в номере категории делюкс и выше, отель дарит билеты на один из концертов фестиваля. А те, кто остановится в классическом или историческом люксе от двух ночей, получат бесплатно смежный или соседний номер для членов семьи или друзей.

Владимир Гридин