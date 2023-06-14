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Коммерсантъ FM
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Простота во всей красе

Где поесть в Северной столице

Свежие петербургские рестораны предлагают не казаться, а быть. Они сосредоточились на простой и комфортной еде на каждый день, предлагают ее в разных декорациях, и ни один не теряет чувства реальности.

Futurist

ул. Барочная, 6, с. 1 (вход с ул. Большая Зеленина)

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Интерьер ресторана Futurist

Интерьер ресторана Futurist

Фото: Futurist

Блюдо в ресторане Futurist

Блюдо в ресторане Futurist

Фото: Futurist

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Интерьер ресторана Futurist

Фото: Futurist

Блюдо в ресторане Futurist

Фото: Futurist

Место: в интерьере ресторана в клубном доме на Барочной идеи итальянского футуризма нашли выражение в кубической конструкции потолка, перетекающего в бар, и контрастах холодного бетона, теплого дерева и льющегося из панорамных окон света. Созданная для ресторана посуда соединяет традицию с современностью: орнамент на тарелках повторяет кружевной узор решеток Михайловского сада и росписи Джакомо Кваренги на стенах Эрмитажа.

Еда: Алексей Алексеев (теперь не только шеф, но и ресторатор) демонстрирует стиль, основанный на качественных продуктах и продуманных сюжетах. Классика дает повод для импровизаций: французский тост — с угрем и кремом из зеленого лука, равиоли — с мортаделлой и муссом из пармезана, филе Россини — с копченой грушей и соусом из мадеры. Воображение рождает новые сюжеты, которые складываются в запоминающиеся композиции: крокеты с вагю и хариссой, артишок с черной икрой, пирог с камчатским крабом и тобико.

Joli Grand Bistrot

ул. Восстания, 45

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Интерьер ресторана Joli Grand Bistrot

Интерьер ресторана Joli Grand Bistrot

Фото: Joli Grand Bistrot

Блюдо в ресторане Joli Grand Bistrot

Блюдо в ресторане Joli Grand Bistrot

Фото: Joli Grand Bistrot

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Интерьер ресторана Joli Grand Bistrot

Фото: Joli Grand Bistrot

Блюдо в ресторане Joli Grand Bistrot

Фото: Joli Grand Bistrot

Место: атриум в одном из помещений исторического особняка Мясникова (1859 года) производит неизгладимое впечатление. Под его стеклянной крышей дизайнер Евгения Ужегова воспроизвела полную ностальгии атмосферу сада. Благородные приглушенные тона и игра солнечного света стали ее инструментами. Правдоподобности трапезе на свежем воздухе добавляют детали: вышитые салфетки и свежие скатерти.

Еда: идеи для меню шеф и ресторатор Глен Баллис позаимствовал в парижских бистро и рыбных лавках Амальфи, пекарнях Прованса и в русских кулинарных книгах (иначе откуда бы в гранд-бистро взялись сосиска в тесте и печенный в углях картофель со сметаной?). Бургер с сыром бри соседствует со стейком стриплойн, вишисуаз с греческим салатом, а икра из печеных баклажанов — с фермерской перепелкой с зеленой гречкой. Бар предлагает коктейли и пастис на дижестив, а на выходе можно заглянуть в цветочную лавку и пекарню с круассанами, ватрушками и кишами.

Fresa’s

Вознесенский просп., 6

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Интерьер ресторана Fresa’s

Интерьер ресторана Fresa’s

Фото: Fresa’s

Блюдо в ресторане Fresa’s

Блюдо в ресторане Fresa’s

Фото: Fresa’s

Блюдо в ресторане Fresa’s

Блюдо в ресторане Fresa’s

Фото: Fresa’s

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Интерьер ресторана Fresa’s

Фото: Fresa’s

Блюдо в ресторане Fresa’s

Фото: Fresa’s

Блюдо в ресторане Fresa’s

Фото: Fresa’s

Место: пространство на первом этаже отеля SO/ St. Petersburg хорошо известно: здесь сначала был ресторан Алена Дюкасса (заказанная им плита до сих пор стоит на кухне), а позже — «Кококо» и Bio my Bio Матильды Шнуровой. Итальянский дизайнер Фабио Бронде придумал для нового ресторана интерьер, в котором гламурное ретро 1960–70-х встречается с элегантной буржуазностью а-ля модерн.

Еда: самый, пожалуй, светский шеф и ресторатор города Антонио Фреза в своем флагмане готовит классику. C порога становится понятно: приходить сюда надо зверски голодным или компанией. Меню явно делает акцент на большие порции. Тартар из говядины, салат «Цезарь» (соус для него смешивают в винтажном блюде у стола), биф веллингтон, фирменные феттучини — все это рекомендуют заказывать на двоих. Словно придуманный для вечерних застолий ресторан преображается во время завтраков, когда большим спросом у посетителей пользуются коктейли «Мимоза», «Беллини» и «Кровавая Мэри».

Bist

Большой просп. В.О., 18А

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Интерьер ресторана Bist

Интерьер ресторана Bist

Фото: Bist

Блюдо в ресторане Bist

Блюдо в ресторане Bist

Фото: Bist

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Интерьер ресторана Bist

Фото: Bist

Блюдо в ресторане Bist

Фото: Bist

Место: торговые ряды XVIII века «Андреевский двор», Васильевский остров. В интерьере главенствуют итальянские мотивы. Залы ресторана украшают авторские фрески, витражи, выполненные в технике «Тиффани» на заказ, и собственная коллекция современного искусства, которую постепенно будут дополнять работы молодых художников Петербурга. Лучшее место для компаний — контактная барная стойка, которую можно превратить в большой импровизированный стол.

Еда: меню делает ставку на мясные специалитеты. Поэтому к привычной пасте предлагают добавить стейк фланк или мачете, острую калабрийскую колбасу ндуйя, гигантскую котолетту алла миланезе, которую можно заказать на двух или четырех человек, а ко всему этому виртуозные закуски и салаты — аранчини с крабом, панцанеллу, батат фри. И не пропустите тирамису с кофейной бабой — роскошный десерт, в котором шелковый крем со слоем какао ложится на пропитанную не ромом, а кофе бабу.

Rene

Невский просп., 28

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Интерьер ресторана Rene

Интерьер ресторана Rene

Фото: Rene

Блюдо в ресторане Rene

Блюдо в ресторане Rene

Фото: Rene

Блюдо в ресторане Rene

Блюдо в ресторане Rene

Фото: Rene

Следующая фотография
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Интерьер ресторана Rene

Фото: Rene

Блюдо в ресторане Rene

Фото: Rene

Блюдо в ресторане Rene

Фото: Rene

Место: второй этаж знаменитого дома Зингера с видом на Невский и Казанский собор сразу создает впечатление праздника. Его детали — красивые чашки ЛФЗ для кофе и чая, винтажные икорницы, подносы и розетки для варенья. За стойкой в первом зале стоит взять кофе с булочкой, любуясь воронихинским куполом. В главном зале столики на двоих по-парижски расставлены у длинных диванов, а в глубине можно присесть на бокал шампанского к бару.

Еда: Роман Киселев сочинил меню так, чтобы русская и французская кухня шли рука об руку, были легки, изящны и современны. Киш с лососем и шпинатом, вареники с крабом и красной икрой, крок-мадам с мортаделлой, оливье с крабом на бриоши, а в придачу к этому виртуозная выпечка — дэниши и круассаны, ватрушки, пышка с фундучным кремом и булочка с маком.

Giusto

Просп. Добролюбова, 8

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Интерьер ресторана Giusto

Интерьер ресторана Giusto

Фото: Giusto

Блюдо в ресторане Giusto

Блюдо в ресторане Giusto

Фото: Giusto

Блюдо в ресторане Giusto

Блюдо в ресторане Giusto

Фото: Giusto

Следующая фотография
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Интерьер ресторана Giusto

Фото: Giusto

Блюдо в ресторане Giusto

Фото: Giusto

Блюдо в ресторане Giusto

Фото: Giusto

Место: в интерьере светлого просторного ресторана в самом начале Петроградки жизнерадостно смешаны стулья из венской классики, плитка в озорной горох, бархатная обивка сидений, расписанные цветами и птицами стены и живые растения в кадках, бетонные потолки и деревянные полы. На первом этаже ресторана располагается кофейня со свежей выпечкой на витрине и горячим кофе, который можно захватить с собой в офис или на прогулку. На втором — более свободная посадка, тут приятно будет провести несколько часов.

Еда: в основе меню — классическая Италия: пицца, паста (особенно хороша закрытая, фаршированная, например, карамелле с уткой), ризотто. Его обещают постоянно обновлять совместно с локальными производителями и приглашенными из Петербурга и Москвы шефами.

Blackchops

наб. Фонтанки, 5/2

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Интерьер ресторана Blackchops

Интерьер ресторана Blackchops

Фото: Blackchops

Блюдо в ресторане Blackchops

Блюдо в ресторане Blackchops

Фото: Blackchops

Блюдо в ресторане Blackchops

Блюдо в ресторане Blackchops

Фото: Blackchops

Следующая фотография
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Интерьер ресторана Blackchops

Фото: Blackchops

Блюдо в ресторане Blackchops

Фото: Blackchops

Блюдо в ресторане Blackchops

Фото: Blackchops

Место: угловое расположение помогло Blackchops с зонированием: вдоль Фонтанки паб, с окнами на Инженерную улицу — ресторан. В пабе высокая посадка и восьмиметровая барная стойка, в ресторане — гостиная с камином и зал, как в английских клубах. Много винтажа — от фамильного серебра до butcher’s block 1950-х, разделочной доски на тележке. И элегантный мэшап: на чопорном диване принт с крошечными оленями, а в портретную галерею во всю стену собраны бекасы и кулики. Фазанов отправили розеткой в духе рококо на потолок, а чертополох (символ Шотландии!) — в витражи, кстати, студией, что восстанавливала расстекловку Юсуповского дворца.

Еда: кухня поддерживает главные британские гастротрадиции. Весь день подают английский завтрак — fry-up с яичницей, колбасками, фасолью и свежим хлебом. На неделе сервируют Five o’Clock: чай, сконы с джемом, сэндвичи и десерты. По субботам готовят веллингтон из говяжьей вырезки, Sunday Roast — горчичный ростбиф с печеными овощами и несладкими йоркширскими пудингами. По четвергам открывают устрицы и подают с портером. В основном меню — классика, от пирога с почками, сирлойном и мозговой костью до бифштекса с яйцом и фиш-н-чипс из мурманской пикши. А еще — мясо на углях: корейка ягненка с бок-чой, томагавк из поросенка с чили-сальсой, полцыпленка с соусом из грибов, выдержанный портерхаус, фирменные стейки.

Naia

ул. Малая Морская, 18

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Интерьер ресторана Naia

Интерьер ресторана Naia

Фото: Naia

Блюдо в ресторане Naia

Блюдо в ресторане Naia

Фото: Naia

Блюдо в ресторане Naia

Блюдо в ресторане Naia

Фото: Naia

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Интерьер ресторана Naia

Фото: Naia

Блюдо в ресторане Naia

Фото: Naia

Блюдо в ресторане Naia

Фото: Naia

Место: минималистичный шик суперсовременной виллы на берегу скалистого берега Эгейского моря — главная ассоциация при виде пространства ресторана. Характерные элементы декора, светлые оттенки интерьера, обилие зелени и панорамные окна сопутствуют колориту проекта, сохраняя при этом интимность пространства.

Еда: концепт-шеф Илья Бурнасов фокусируется на чистом вкусе, без метафор и лишних «аттракционов». Греческая средиземноморская кухня в его меню предстает во всей своей красе. Стартуем с обширной секции raw, от устриц и морских ежей до крудо, тартаров и карпаччо из морепродуктов. Ассорти спредов — бабагануш, хариса, фава, дзадзыки — раскрывает палитру вкусов эллинской кухни. Расцветит ее пирог со шпинатом, спаржей и козьим сыром, сувлаки из осьминога, каре ягненка с солеными лимонами и фисташковая пахлава.

La Biga

ул. Гороховая, 16/71

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Интерьер ресторана La Biga

Интерьер ресторана La Biga

Фото: La Biga

Блюдо в ресторане La Biga

Блюдо в ресторане La Biga

Фото: La Biga

Блюдо в ресторане La Biga

Блюдо в ресторане La Biga

Фото: La Biga

Следующая фотография
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Интерьер ресторана La Biga

Фото: La Biga

Блюдо в ресторане La Biga

Фото: La Biga

Блюдо в ресторане La Biga

Фото: La Biga

Место: в активе заведения — удачная локация: эффектный вид через окна в пол на Au Pont Rouge, стены первой пиццерии Петербурга Pizza Hut и историческая кирпичная кладка здания XIX века. Ее дизайнер Ксения Смирнова сделала частью интерьера, обрамив дубом и ручной росписью, а одну из стен превратила в вечно цветущий и плодоносящий лимонный сад, создав ощущение крохотной семейной итальянской траттории.

Еда: бренд-шеф Антон Исаков и шеф Алексей Скобелкин — известные мастера по части простой и яркой итальянской кухни. Артишок с пармезаном, хрустящие канноли с паштетом и вишней в вермуте, похожие на средневековые медали зеленые равиоли с рикоттой, куриная котолетта с салатом «Цезарь» и похожие на маленькие грибочки ньокки из печеного картофеля в сырно-сливочном соусе с белыми грибами, вешенками и шпинатом — абсолютные хиты заведения, к которым пиццайоло Даниил Сычев добавляет выдающуюся римскую пиццу и первую в Петербурге детройтскую пиццу с сырными бортами.

Da Manu

ул. Большая Морская, 36

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Интерьер ресторана Da Manu

Интерьер ресторана Da Manu

Фото: Da Manu

Ресторан Da Manu

Ресторан Da Manu

Фото: Da Manu

Блюдо в ресторане Da Manu

Блюдо в ресторане Da Manu

Фото: Da Manu

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Интерьер ресторана Da Manu

Фото: Da Manu

Ресторан Da Manu

Фото: Da Manu

Блюдо в ресторане Da Manu

Фото: Da Manu

Место: небольшой зал пиццерии Арама Мнацаканова смотрится как шкатулка с драгоценностями. Открытая кухня и стены отделаны лакированными панелями из карельской березы. Винтажная хрустальная люстра, большой стол для компании, бархатные диваны и стулья, белый мрамор столиков — все выглядит очень нарядно. Торжественности добавляет репродукция фрески Луки Джордано «Сотворение человека» из флорентийского палаццо Медичи-Риккарди.

Еда: шеф-повар Мануэль Сурачи придумал особое тесто для пиццы в Da Manu — оно чем-то напоминает неаполитанское, но хрустящее и более воздушное. Среди хитов — пицца с мортаделлой и фисташками, ароматная с черным трюфелем, с ветчиной и трюфельным кремом, с лососем и черной икрой. Пиццу дополняют популярные закуски, от вителло тоннато и крудо из тунца до брускетт на пышной фокачче, паста (берите приготовленные по семейному рецепту Мануэля домашние строцапретти с рагу из кабана и ндуйей) и десерты (не пропустите кофейный семифреддо с томлеными персиками и сорбет Aperol со вкусом знаменитого коктейля).

Владимир Гридин

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