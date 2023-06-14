Прекрасные эпохи

Лето 2023 года обещает интереснейшие события. Почти все музеи, не сговариваясь, представили свои образы прекрасных эпох. Здесь будущее всегда немного прошлое, а новое — хорошо забытое старое.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Культовая картина «Остров мертвых» Карло и Арнольда Бёклинов в Эрмитаже

Фото: Государственный Эрмитаж Культовая картина «Остров мертвых» Карло и Арнольда Бёклинов в Эрмитаже

Фото: Государственный Эрмитаж

Причуды, рыцари и остров мертвых

В Эрмитаже — две большие тематические выставки.

На экспозиции «От Дюрера до Гойи», которая продлится с 17 июня до 1 октября, наконец увидим серию «Капричос», ее не показывали несколько лет, публика заждалась.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Щит-рондаш на выставке «Цари и рыцари. Роман со Средневековьем» в Эрмитаже Фото: Пресс-служба Государственного Эрмитажа Шлем-бургиньот на выставке «Цари и рыцари. Роман со Средневековьем» в Эрмитаже Фото: Пресс-служба Государственного Эрмитажа Следующая фотография 1 / 2 Щит-рондаш на выставке «Цари и рыцари. Роман со Средневековьем» в Эрмитаже Фото: Пресс-служба Государственного Эрмитажа Шлем-бургиньот на выставке «Цари и рыцари. Роман со Средневековьем» в Эрмитаже Фото: Пресс-служба Государственного Эрмитажа

Выставку «Цари и рыцари. Роман со Средневековьем» в Николаевском зале можно будет увидеть с 1 июля до 22 октября. Это больше трех сотен экспонатов: шпалеры, доспехи, кожаные кофры, живопись, церковная утварь, рукописные книги, включая реконструкцию турнира и сцены посвящения в рыцари. С эпохой Средневековья у нас все в порядке: благодаря русским императорам, особенно Николаю I, в музеях нашей страны собрания не хуже европейских.

В Зеленом трансформере Главного штаба с 21 июня до 23 июля будут показывать главную покупку музея в прошедшем году. «Остров мертвых» Карло и Арнольда Бёклинов — культовая картина, последний вариант которой из частных рук перешел теперь в руки государственные. После торжественного представления публике, которое заново введет картину в научный и официальный оборот, она займет свое место на постоянной экспозиции.

Станковисты и фотография рубежа XIX–XX веков

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Произведения Александра Лабаса в Русском музее Фото: Русский Музей Произведения Александра Лабаса в Русском музее Фото: Русский Музей Следующая фотография 1 / 2 Произведения Александра Лабаса в Русском музее Фото: Русский Музей Произведения Александра Лабаса в Русском музее Фото: Русский Музей

В Русском музее в корпусе Бенуа с 8 июня и до 11 сентября пройдет выставка «Александр Лабас. Рисунок и акварель». Общество станковистов (ОСТ) создало множество образов новой революционной и постреволюционной действительности, художники были их свидетелями и не могли не поддаться духу перемен. Приметы нового мира как грозный и прекрасный сон преследовали Лабаса, и свой художественный метод он пронес сквозь всю жизнь: писал бойцов в противогазах, поезда и самолеты, а потом склонил голову перед обвинениями в формализме, когда угар революционной и военной романтики спал.

В Строгановском дворце к 125-летнему юбилею музея покажут фотохронику конца 1880-х — начала 1900-х годов — в центре внимания здания, первые экспозиции, шедевры коллекции, а заодно и жизнь музея, уникальный по составу и качеству наблюдения срез времени. В годы Великой Отечественной войны фотографы музея фиксировали эвакуацию и реэвакуацию, а затем и реставрацию. В 90-е, когда ГРМ получил Инженерный замок и другие дворцы, фотографы сохранили для нас уходящий в небытие монохромный, заросший тополями Ленинград. Все, чем мы бы наполнили соцсети, будь в прошлом у нас в кармане телефон, покажут на этой выставке — длинная и неторопливая доцифровая эпоха.

В Летнем саду, который тоже принадлежит Русскому музею, все почти как писал Пруст: вы входите и видите скульптуры, баскеты и клумбы, знаменитую решетку, пруды с лебедями и множество музыкальных инструментов. С 4 июня и до конца августа продлится новый сезон проекта «Музыка Летнего сада» — репертуар состоит из популярных произведений зарубежных и отечественных композиторов разных лет.

«Царь Федор» и его персонажи

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Выставка «Царь Федор» в Музее музыки на Фонтанке Фото: Музей театрального и музыкального искусства Выставка «Царь Федор» в Музее музыки на Фонтанке Фото: Музей театрального и музыкального искусства Следующая фотография 1 / 2 Выставка «Царь Федор» в Музее музыки на Фонтанке Фото: Музей театрального и музыкального искусства Выставка «Царь Федор» в Музее музыки на Фонтанке Фото: Музей театрального и музыкального искусства

В Музее музыки, который находится в Шереметевском дворце на Фонтанке, с 19 мая по 23 октября публике представлен проект о 68 сценических образах Федора Шаляпина. За основу взята книга воспоминаний певца «Маска и душа» — проиллюстрированы приемы, с помощью которых певец вживался в своих персонажей, как он менял походку, имитировал говор, вмешивался в создание костюмов и руководил нанесением грима. Художник Нестор Энгельке срубил огромную соху как аллегорию народного происхождения «Царя Федора», как называли Шаляпина; привезли канаты для сценических механизмов, поставили старинную виктролу, воссоздали гримерку. В ней с помощью зеркал и кинопроекций оживает настроение тех лет, когда во всем мире Россия и талант Шаляпина были связаны неразрывно.

Книги детства

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Выставка «Неизданное. Книжная иллюстрация выпускников» в научно-исследовательском музее Санкт-Петербургской академии художеств Фото: Музей Академии художеств Выставка «Неизданное. Книжная иллюстрация выпускников» в научно-исследовательском музее Санкт-Петербургской академии художеств Фото: Музей Академии художеств Следующая фотография 1 / 2 Выставка «Неизданное. Книжная иллюстрация выпускников» в научно-исследовательском музее Санкт-Петербургской академии художеств Фото: Музей Академии художеств Выставка «Неизданное. Книжная иллюстрация выпускников» в научно-исследовательском музее Санкт-Петербургской академии художеств Фото: Музей Академии художеств

В залах научно-исследовательского музея Санкт-Петербургской академии художеств с 18 мая по 30 июля — камерная, но важная выставка «Неизданное. Книжная иллюстрация выпускников». Список отобранных авторов осмыслен не исторически, от времени создания до наших дней — не следует путать проект с плановыми выставками дипломников,— а тематически. Главные герои — десять книг, на которых росли наши родители, потом мы, на которых растут наши дети,— книжный канон детства и юности от «Алисы в стране чудес» до «Путешествий Гулливера», «Щелкунчика», «Соляриса», библейских сюжетов и поморских сказок. Это мастерские работы, сделанные зачастую совсем молодыми людьми, невероятно схваченные детали, прекрасный вкус и неожиданный ракурс.

Кавказ сегодня и будущее завтра

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Картины с выставки Tskhinval 5 в Новом музее

Фото: Новый музей Картины с выставки Tskhinval 5 в Новом музее

Фото: Новый музей

Музей на Васильевском острове уже трудно называть новым, он давно вписался в культурный ландшафт и входит в программу must-visit Санкт-Петербурга. Но кроме слова «новый» в его названии присутствует имя его основателя Аслана Чехоева. Он традиционно поддерживал искусство Осетии, дело это продолжается и сейчас — групповая выставка осетинских художников открыта до 30 июня.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Картины с выставки Tskhinval 5 в Новом музее

Фото: Новый музей Картины с выставки Tskhinval 5 в Новом музее

Фото: Новый музей

В июле—августе в музее покажут сольный проект Боремира Бахарева — художника, который всем запомнился инсталляцией с коринфской капителью, помещенной на торчащую из воды трубу с граффити. Боремир — куратор профиля «Дизайн среды» Школы дизайна НИУ ВШЭ — Санкт-Петербург, и преподавание отнимает у него почти все время. Однако за несколько лет в его столе скопились поразительные проекты. Он покажет огромные бумажные макеты, графику, буквально впустит к себе в голову, где разворачиваются футуристические идеи, рождаются игры с культурными кодами и формой по правилам средовой коммуникации. Прекрасный баланс: зимой профессор, летом художник.

Арт-галереи: знакомые и новые имена

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Работы с выставки Владимира Кустова «…и любовь» в галерее Марины Гисич Фото: Владимир Кустов; Marina Gisich Gallery Работы с выставки Владимира Кустова «…и любовь» в галерее Марины Гисич Фото: Владимир Кустов; Marina Gisich Gallery Следующая фотография 1 / 2 Работы с выставки Владимира Кустова «…и любовь» в галерее Марины Гисич Фото: Владимир Кустов; Marina Gisich Gallery Работы с выставки Владимира Кустова «…и любовь» в галерее Марины Гисич Фото: Владимир Кустов; Marina Gisich Gallery

У Марины Гисич весь июль и до 15 августа — два монографических проекта: «…и любовь» Владимира Кустова и «Музей для мышей» Владимира Козина, оба под кураторством Александра Дашевского. Уровень проектов галереи настолько высок, что на уикенды коллекционеры приезжают сюда со всей страны и даже из-за рубежа. Арт-завтраки, медиации и лекции — лето с Гисич — это настоящий интенсив по истории искусства и философии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Экспонаты персонального проекта Петра Дьякова «Заповедник» в галерее Anna Nova Фото: Виктор Юльев / Петр Дьяков Экспонаты персонального проекта Петра Дьякова «Заповедник» в галерее Anna Nova Фото: Петр Дьяков Следующая фотография 1 / 2 Экспонаты персонального проекта Петра Дьякова «Заповедник» в галерее Anna Nova Фото: Виктор Юльев / Петр Дьяков Экспонаты персонального проекта Петра Дьякова «Заповедник» в галерее Anna Nova Фото: Петр Дьяков

Anna Nova с 16 июня по 20 августа представляет персональный проект Петра Дьякова «Заповедник». Тема —убежище, где можно спастись, сохранив внутреннюю свободу. Многие художники сейчас манифестируют эскапизм и проживают его как перформанс, мотив бегства широко представлен в современном искусстве.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Работы из MYTH Gallery Фото: Людмила Баронина Работы из MYTH Gallery Фото: Анна Афонина Следующая фотография 1 / 2 Работы из MYTH Gallery Фото: Людмила Баронина Работы из MYTH Gallery Фото: Анна Афонина

Групповая выставка в галерее МИФ откроется 8 июня и проработает до середины августа. Набор имен уже почти традиционный для этой галереи: Людмила Баронина, Лиза Бобкова, Петр Кирюша, МишМаш, Никита Селезнев, Дима Филиппов — графика, инсталляции.

Если нужны свежие имена — это в ЭРАРТУ, там чилийский фотограф покажет цифровые фотографии. Или в Новую Голландию, где в павильоне в течение июня можно рассматривать абстрактную живопись Бориса Чайки и слушать эмбиент.

Нестандарт

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Кадр из спектакля «Школа жуков» экспериментального театра Lusores в культурном пространстве «Третье место»

Фото: Lusores; «Третье место» Кадр из спектакля «Школа жуков» экспериментального театра Lusores в культурном пространстве «Третье место»

Фото: Lusores; «Третье место»

«Третье место» не вписывается в стандарт выставочной площадки, тут чего только не бывает — от выставок до экспериментальных перформансов, от школы жуков до обсуждений сценариев конца света. Александра Цибуля, научный сотрудник Эрмитажа и поэтесса, рассказывает о нобелевских лауреатах по литературе и спившихся студентах философского факультета. Театр Lusores реанимирует практики русского авангарда — мечты, клоунада, урбанистический кошмар и даже «Дон Кихот» Елены Гуро (3 и 23 июня, 1 июля).

Ксения Пушницкая